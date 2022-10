Endlich einmal großes Kino für das Freisinger Filmfest

Endlich am richtigen Ort: (v. l.) Jan Werner und Stefan Tesar freuen sich, dass ihr Filmfestival endlich in einem Kino stattfinden kann. Die Betreiber des CineradoPlex, Peter und Uli Schafft, stellten zwei der fünf Säle gern zur Verfügung.

Veranstaltung kann im fünften Anlauf erstmals in einem Lichtspielhaus stattfinden

Das Freisinger Filmfest kann erstmals dort stattfinden, wo es eigentlich hingehört: im Kino. Hier alle Details.

Freising – Das Freisinger Filmfest geht in die fünfte Runde. Als alles anfing, war die Stadt noch „kinofreie Zone“. Dann kam Corona. Jetzt ist man mit der Veranstaltung endlich dort angekommen, wo man hingehört: im Kino, auf der ganz großen Leinwand.

Erst fand das „Independent Starfilmfest“ zwei Jahre lang im Lindenkeller, dann nur „online“ im Furtner und in der Stadtbibliothek statt. Die fünfte Auflage geht nun im CineradoPlex-Kino, am Samstag, 8., und am Sonntag 9. Oktober, über die Bühne – sehr zur Freude der Organisatoren Jan Werner und Stefan Tesar. Wie sie bei einer Pressekonferenz im CineradoPlex in den Schlüter-Hallen erklärten, handelt es sich um eine lang ersehnte Premiere in einem dafür prädestinierten Ambiente. Denn endlich stünden dem filmbegeisterten Publikum in Freising zwei große Kinosäle mit der entsprechenden Licht- und Soundtechnik zur Verfügung.

Die Macher konnten aus 300 Einsendungen auswählen

Genau der richtige Ort, um durchzustarten mit dem Freisinger Filmfest, wie Tesar und Werner sichtlich zufrieden feststellten. An den beiden Festivaltagen werden demzufolge 82 Filmbeiträge aus den Genres Drama, Thriller und Comedy sowie Dokumentation, SciFi, Horror, Romance oder Dramödie über die Leinwand flimmern. Laut Werner hat eine fachkundige achtköpfige Jury heuer aus 300 Einsendungen ausgewählt. Tesar erklärte, dass es sich durch die Bank um unabhängige Filmemacher handelt. Die Beiträge seien „inhaltlich top“.

„Wir sind froh, jetzt endlich eine geeignete Location gefunden zu haben“, sagte Tesar. Auch Werner, der aus Zolling stammt, hält das CineradoPlex für ideal. Die Schlüterhallen seien „super angeschlossen“. Allein schon wegen der Bahnhofsnähe und der Autobahn. Auch die Einkaufsmöglichkeiten reihum kommen den Veranstaltern zu Pass. So könnten sich die Filminteressierten ganz spontan zu einem Besuch entschließen. Auch für die beiden Kinobetreiber Peter und Uli Schafft stellt sich das Filmfest als Glücksfall dar. Gerne würden sie zwei ihrer fünf Kinosäle zur Verfügung stellen, erklärte Peter Schafft. An Publikum sollte es an den beiden Filmfesttagen nicht fehlen, genauso wenig wie an einer interessanten Mischung aus Kinogängern und Festivalbesuchern.

Das Blockticket ist für zehn Euro zu haben

Auch an Prominenz aus der Filmszene mangelt es nicht, Werner wies auf die Anwesenheit der bekannten Schauspielerin Nina Kronjäger hin, die den Kurzfilm „One of those Days“ begleiten und vorstellen wird. Auch zahlreiche Filmemacher werden vor Ort sein, versprach der Organisator. Der Eintritt für ein Blockticket kostet zehn Euro, den umfassenden Festivalpass gibt es für 49 Euro. Programm und Tickets sind im Kino oder online unter www.starfilmfest.de beziehungsweise independentstarfilmfest.com erhältlich. Zudem liegen Flyer mit entsprechenden QR-Codes in Lokalen der Innenstadt aus.

