Neue Freundschaftsbande am Camerloher-Gymnasium in Freising: Endlich hat’s geklappt mit den Schotten!

Beim Empfang durch OB Eschenbacher im großen Rathaussaal mit allen Schülerinnen und Schülern aus Edinburgh und des Camerloher-Gymnasiums: links im gelben Anorak Emily Bianchini (Lehrerin Edinburgh Academy), daneben Elke Balzhäuser (Camerloher-Gymnasium), hinten (Mitte) OB Tobias Eschenbacher sowie Andrea Bliese (Schulleiterin Camerloher-Gymnasium, 2.v.r.), links daneben Jonathan McBride (Edinburgh Academy). © Spanrad

Ein ganz besonderer Markstein war der Schüleraustausch des Camerloher-Gymnasiums mit der Edinburgh Academy Senior School. Jetzt fiel der Startschuss.

Freising – Es war schon etwas Besonderes für die Schüler und Lehrkräfte aus Edinburgh – und auch für die Freisinger Gastgeber –, als sie Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher im großen Rathaussaal ganz offiziell willkommen hieß. Trotz Pandemie war es dem Camerloher-Gymnasium nun endlich gelungen, mit der Edinburgh Academy Senior School einen neuen Schüleraustausch ins Leben zu rufen.

Der Kontakt

Den Kontakt zu der schottischen Schule hatte schon vor vielen Jahren Camerloher-Lehrerin Elke Balzhäuser hergestellt, die nun zusammen mit Gerti Pöppel Herzblut und Zeit investierte, um den Austausch in die Tat umzusetzen. Zehn Schülerinnen und Schüler aus Schottland waren eine Woche bei Camerloher-Familien zu Gast. Eschenbacher freute sich sehr über das Zustandekommen des neuen Austausches und erinnerte sich gerne an seinen Besuch in Edingburgh vor 30 Jahren. Freising OB hofft, dass die Schotten viele nachhaltige und gute Eindrücke aus Freising und Bayern mit in ihre Heimat nehmen können. Eines fiel den schottischen Jugendlichen bei ihrer Stadtführung schon auf: Die Domstadt sei viel bunter als Edinburgh.

Symbolische Scheckübergabe: (v. l.): Finlay Halsall (Edinburgh Academy), Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Julina Gentz (Camerloher-Gymnasium). © Spanrad

Die Kosten

Um die Kosten für die vielfältigen Ausflüge und Unternehmungen ein wenig zu reduzieren, gaben der Lions Club Freising und die Bürgerstiftung Freising eine Finanzspritze. Der Rathauschef überreichte beim Empfang symbolisch an Finlay Halsall, Schüler der Edinburgh Academy, und an Julina Gentz vom Camerloher-Gymnasium einen Scheck. Mit dieser Anschubfinanzierung wollen Lions Club und Bürgerstiftung Freising alle Beteiligten ermutigen, im europäischen Sinne diesen Austausch fortzusetzen. Camerloher-Schulleiterin Andrea Bliese, Elke Balzhäuser und Jonathan McBride von der Edinburgh Academy bedankten sich nicht nur für die Finanzspritze, sondern auch für den herzlichen Empfang im Freisinger Rathaus.

Das Programm

Das Programm der Schotten sah dann Fahrten nach München, Regensburg und Salzburg vor. Sie besuchten auch den Unterricht am Camerloher. Es gibt außerdem einen Geigenworkshop für die Schotten zusammen mit Camerloher-Schülern. Denn Musik spielt nicht nur im Camerloher eine wichtige Rolle, sondern auch in der Edinburgh Acadamy. Die Schotten verbrachten aber auch viel Zeit in ihren deutschen Gastfamilien, um den Alltag in Deutschland kennenzulernen.

Der Abschied

Schließlich wurde dann mit allen, auch mit den Gasteltern, im Camerloher-Gymnasium gebührend der Abschied gefeiert. Alle waren sich einig, dass der Austausch dauerhaft sein soll. Jonathan McBride könnte sich in der Zukunft sogar ein gemeinsames Musikprojekt zwischen den beiden Schulen vorstellen. PETER SPANRAD