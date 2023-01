Endlich der Durchbruch: Neues Freisinger Frauenhaus zum Greifen nah

Von: Andreas Beschorner

Christina Binder (Diakonie): Neues Objekt muss Bedürfnisse eines Frauenhauses erfüllen. © Privat

Der Grundstücksdeal nahezu perfekt: In Freising entsteht ein neues Frauenhaus mit Kapazitäten für acht Frauen und 16 Kinder.

Freising – Seit drei Jahren ist das Frauenhaus im Landkreis Freising ein Thema: Erweiterung? Anmietung einer zweiten Immobilie? Neubau? Das waren die Alternativen. Jetzt scheint die Entscheidung gefallen.

Man stehe kurz vor der notariellen Beurkundung zum Kauf eines geeigneten Grundstücks, verkündete Landrat Helmut Petz am Donnerstag im Sozialausschuss. Es läuft also wohl auf einen Neubau hinaus – sehr zur Freude der neuen Diakonie-Vorständin Christina Binder.

Ein Notartermin steht bereits fest

Im Kreisausschuss Mitte 2021 war die Verwaltung mit der Überprüfung der drei Alternativen beauftragt worden, um künftig Platz für acht Frauen und 16 Kinder anbieten zu können. Vor kurzem, so Petz, sei man nun auf ein Grundstück gestoßen, das geeignet erscheine und „große bauliche Kapazitäten“ für einen Neubau biete. Ein Notartermin zur Beurkundung des Kaufs stehe bereits fest.

Die derzeitigen Kapazitäten des Frauenhauses seien beschränkt, so legte Binder den Kreisräten dar: Für fünf Frauen und acht bis zehn Kinder habe man Platz in dem jetzigen Gebäude – ein Ein-Familien-Haus aus den 60er-Jahren, das nur eine kleine Gemeinschaftsküche (ohne Spülmaschine) und ein gemeinsames Bad besitze, dessen größtes Zimmer 15 Quadratmeter aufweise. Da sei „vieles nicht praktikabel“.

Der Standort wird geheim gehalten

Zudem sei es nach rund 30 Jahren an diesem Standort auch „nicht mehr ganz unbekannt“, wo sich in Freising das Frauenhaus befinde – ein Problem für besonders schutzwürdige Frauen. Kurz: „Wir würden uns sehr über einen Neubau freuen“, betonte Binder, die sogleich klarstellte: „Wir wollen keinen Luxus, aber ein Objekt, das die Bedürfnisse eines Frauenhauses erfüllt“.

Dazu gehörten, so Binder, einzelne Appartement-Einheiten – mit jeweils eigenem Bad und zum Großteil mit jeweils getrennten Zimmern für Mutter und Kinder. Eine große Küche für alle dürfe es sein, vielleicht aber mit „Zellen“ für jeweils zwei Appartements. Dazu ein Gemeinschaftsraum, zwei bis drei Besprechungsräume und ein Zimmer, in dem pädagogische Arbeit mit den Kindern stattfinden könne. Und: „Barrierefrei muss es sein“, so Binder – allein schon, um staatliche Förderungen zu erhalten.

Frauen sollen ihre Smartphones ausschalten

Und auch der Sicherheitsaspekt sei wichtig, schließlich halte man am geschlossenen Konzept fest. Das bedeute: Man werde den Standort nicht öffentlich machen, die Frauen und Kinder seien angehalten, ihre Smartphones schon in einiger Entfernung zum Frauenhaus auszuschalten, um nicht aufgespürt werden zu können. Hundertprozentige Sicherheit gebe es freilich nicht, so Binder. Denn wer rechne schon damit, dass ein Vater in den Teddy, den er seinem Kind mitgebe, einen Chip eingesetzt hat, um den Aufenthaltsort zu erfahren?

