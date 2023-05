Endlich Leben in Freisings Wohnzimmer

Rund 2000 Enten stachen am Donnerstagnachmittag in See – angefeuert von einer großen Fangemeinschaft. Das erste Entenrennen auf der Moosach war ein großer Erfolg.

Bauabschnitt II der Innenstadtsanierung eingeweiht

Der Bauabschnitt II der Innenstadtsanierung ist offiziell eröffnet - mit einem Festakt am Dienstag und einem Entenrennen auf der Moosach zwei Tage später. Schön wars!

Freising – Wie lange hatte die Stadt Freising auf diesen Tag hingearbeitet, wie viel Geld, Geduld und Zeit hat man in das Projekt Moosachöffnung investiert. Dass der Festakt am Dienstag nun richtig verregnet war, nahmen am Ende alle gelassen. Und so beanspruchte das Element Wasser das komplette Podium für sich: Regen prasselte auf unzählige Schirme nieder, während sich alle bestens gelaunt um die geöffnete Moosach scharten, um der Protagonistin des Festakts und des Bauabschnitts II zu huldigen. Die neue Freiheit des lange Jahre abgedeckten Nebenflusses der Isar zelebrieren die Freisinger und die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt schon seit Monaten, nehmen auf den Stufen Platz, genießen hier ihre Mittagspause, treffen sich zum Ratschen, tun das, was alle am Projekt Beteiligten sich gewünscht haben: Sie bringen Leben in die Innenstadt.

Sanierte Innenstadt bei jedem Wetter schön

Bei der offiziellen Einweihung dieses 22,8 Millionen Euro teuren und laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher prägendsten Bauabschnitts bediente sich der Stadtchef denn auch eines Zitats von Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Immerhin habe man die Innenstadt, und „das wird heute ganz deutlich“, wie Eschenbacher sagte, nicht nur für schönes Wetter saniert.

Nach einer sehr langen Liste derer, denen der OB seinen Dank aussprach, blickte er auf die Geschichte der Sanierung zurück, von der ersten Idee der Moosachöffnung über die Beschlussfassung 2011 bis er wieder in der Gegenwart, dem Tag der Eröffnung, ankam. Während der Bauzeit seien es vor allem die Anwohner samt der Geschäftswelt gewesen, die mit gravierenden Einschränkungen leben mussten. Und denen galt am Dienstag der größte Dank. Eschenbacher sprach von einer Arbeit am Offenen Herzen, begleitet von den Konflikten, die sich zwischen Baustelle und öffentlichem Leben aufgetan hätten. Dabei seien die Stadt und alle Verantwortlichen stets auf viel Toleranz gestoßen, habe ein großes Miteinander geherrscht.

+ Dank und Freude: OB Tobias Eschenbacher bei der Einweihung des Bauabschnitts Obere Hauptstraße am Dienstag, als das Nass auch von oben kam. © LEHMANN

Und so sei „das Geld bestens angelegt“, wie auch der Leitende Baudirektor Ralph Imhof von der Regierung von Oberbayern sagte: An den Gesamtkosten habe sich der Freistaat mit sechs Millionen Euro am zweiten und größten Bauabschnitt der Innenstadtsanierung beteiligt. „Und wir sind hier noch nicht fertig mit der Städtebauförderung“, sagte er mit Blick auf den nächsten Abschnitt.

Bürgerentscheid zur Moosachöffnung war ein Meilenstein

An einen Meilenstein in der gesamten Planung erinnerte Dipl.-Ing. Tobias Micke, dessen Berliner Planungsbüro ST raum a. das Rennen in dem internationalen Wettbewerb gemacht hatte: den Bürgerentscheid, jenes demokratische Instrument, bei dem die Freisinger mit 74 Prozent ganz klar für die Moosachöffnung stimmten. Micke berichtete von 100 000 Granitsteinen, die „von Hand verbaut wurden“ – für die Mitarbeiter der Firmen gab es bei der Eröffnung (nicht nur) dafür einen Sonderapplaus.

Alle Redner rückten auch das im Zuge der Sanierung neu platzierte Kriegerdenkmal in den Fokus: OB Tobias Eschenbacher sprach von einem Friedensmahnmal, Micke wünschte sich, dass es ein Botschafter des guten Miteinanders und des Friedens werden soll. Und während des kompletten Festakts, während die Stadtkapelle Freising immer wieder aufspielte, während Pfarrer Daniel Reichel und Pfarrer Heiko Blank „diesen wunderbaren Ort der Begegnung“ segneten, floss im Hintergrund die Moosach an diesem Tag aufgrund des tagelangen Regens in einem satten Milchkaffeebraun, und alle konnten sich davon überzeugen, dass selbst das seinen Charme hat.

Entengaudi pur in Freisings Innenstadt

Zwei Tage später strahlte die Sonne wieder über Freising. Und nach dem historischen Moment am Dienstag erlebte die Moosach – mittlerweile wieder mit klarem Wasser – am Donnerstag gleich das nächste bedeutsame Ereignis: das erste Freisinger Entenrennen. Organisiert von der Aktiven City Freising (ACF) und den Orcas, der Schwimmabteilung des TSV Jahn, wurden rund 2000 Renn-Enten zu Wasser gelassen, um den wilden Ritt auf den Fluten der Stadtmoosach auf sich zu nehmen. Für drei Euro hatte man sich einen der wagemutigen gelben Renner sichern können – eine gute Investition, schließlich unterstützte man damit die Orcas und hatte außerdem die Chance auf Einkaufsgutscheine in Höhe von 250, 150 und 75 Euro.

Entsprechend lautstark und emotional wurden die Enten von der großen Fangemeinde an den Moosachufern angefeuert, scheuten keine Kollisionen mit ihren Plastikkonkurrenten und gaben einfach alles, um sich bei den Vorläufen für das große Finale zu qualifizieren. Tanja Nowak von Antenne Bayern moderierte das Entenspektakel – „Auf die Plätze – Ente – los!“ Und selbstverständlich war unter den Zuschauern, die an jenem Feiertag die Innenstadt mit Leben füllten, auch der Freisinger Oberbürgermeister: Der zeigte sich glücklich darüber, dass man in der neuen Innenstadt auf der Stadtmoosach eine solch rasante Veranstaltung genießen könne. Und Staatsminister Florian Herrmann war stolz zu sehen, wie schön die Obere Altstadt geworden sei.

Weiter geht die Moosach-Party in der nächsten Woche, wenn am Freitag und Samstag ab 20 Uhr der Furtnerbräu zu Live-Musik einlädt und es am Samstag ab 15 Uhr heißt: „Yoga für alle – Moosach flows“.