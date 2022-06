Lerchenfelder Stadtteilfest: Die besten Plätze waren schnell vergeben

Großer Andrang bereits am späten Nachmittag

Von Andreas Beschorner schließen

Darauf hat man in Freisings größtem Stadtteil lange gewartet: auf und rund um den „Lerchenfelder Stachus“ feiern und die Geselligkeit genießen.

Freising - Nach einer aus bekannten Gründen eingelegten Zwangspause von zwei Jahren war am Samstag wieder Stadtteilfest angesagt. Der Andrang bewies: Die Lerchenfelder und Freisinger sehnen sich nach solchen Zusammenkünften.

Um 17 Uhr ging es bei strahlendem Sonnenschein los. Die Biertischgarnituren füllten sich schnell, die Haunwanger Musikanten sorgten gleich für gute Stimmung, an den Essensständen und den Schänken herrschte sofort reger Betrieb. Kein Wunder, sind Steckerlfisch und andere bayerische Spezialitäten, Grillgut, Brezn, Käse und auch internationale Köstlichkeiten in zwei Jahren Corona-Pandemie selbstverständlich nicht aus der Mode gekommen. Bemerkenswert – und den Lerchenfelder Vereinen, die das Stadtteilfest auf die Beine gestellt haben, besonders wichtig: Die Preise waren moderat. Denn schließlich sollte die ganze Familie in den Genuss des Feierns kommen können.

Die Jugend vergnügte sich auf der Hüpfburg oder an der Zielwand der FFW

Zumal für den Nachwuchs auf dem Kirchenvorplatz für Unterhaltung gesorgt war: Da durfte eine Hüpfburg ebenso wenig fehlen wie die beliebte Ziel-Spritzwand der Lerchenfelder Feuerwehr. Am Abend übernahmen dann die Isar-buam das musikalische Zepter, spielten bis zum Ausschankende gegen 23 Uhr zünftig auf und trugen so ihren Teil dazu bei, dass der Erlös aus dem Stadtteilfest, der den Lerchenfelder Vereinen zu Gute kam, weiter anstieg.

+ Genuss in Maßen: Die Lerchenfelder stießen gerne auf das Comeback ihres Stadtteilfestes an. © Lehmann

Wer nach dem Feiern auf dem „Stachus“ rund um den Platz vor der Kirche noch immer nicht genug hatte, der musste nicht nach Hause gehen, sondern war im Hof hinter St. Lantbert genau richtig: Dort hatte ab 20 Uhr die Bar geöffnet – ein Muss für Nachtschwärmer. Gerade auch und vor allem nach zwei Jahren Zwangspause.