Entlastung für das Klima und Freisings Finanzen

Die einzige Freiflächen-PV-Anlage auf Freisinger Gebiet befindet sich bis dato an der A 92. Sie wurde 2003 als Schallschutzanlage realisiert. 20 Jahre später sollen weitere hinzukommen. Foto: lehmann © Lehmann

Bis 2030 will die Freisinger Stadtverwaltung klimaneutral sein. Dazu soll ein kommunales Energiemanagement aufgebaut werden, das auch den hochdefizitären Haushalt entlastet.

Freising – Marie Hüneke sprach von einem „Ritt durch die Aktivitäten“. Ein Bild, das passte. 111 Seiten umfasste der Bericht, den die Freisinger Klimaschutzbeauftragte dem Stadtrat in einem eineinhalbstündigen Vortrag vorstellte. Eine der wichtigsten Botschaften fand sich auf Seite 11: Bis 2030 will die Stadt klimaneutral sein.

Ein wichtiger Schlüssel dafür ist der Aufbau eines sogenannten Kommunale Energiemanagements, der in diesem Jahr erfolgen soll. Damit verbunden ist eine konstante Überwachung der Energieverbräuche in den stadteigenen Liegenschaften und die Identifikation von Einsparpotenzialen. Darüber hinaus geht es um die Entwicklung und Umsetzung von Sanierungsstrategien, um möglichst viel CO2 einzusparen.

Durch die Etablierung eines kommunalen Energiemanagements können laut Studienlage bis zu 20 Prozent der städtischen Energie- und Wasserkosten eingespart werden. Zwar sind damit Personal- und Sachkosten verbunden. Laut der Energie-Agentur Rheinland-Pfalz stehen jedem investierten Euro jedoch drei Euro eingesparte Energiekosten entgegen. „Das ist eine direkte dauerhafte Entlastung des Haushalts“, betonte Hüneke mit Blick auf die angespannte finanzielle Lage der Stadt. „Klimaschutz und Haushalt gehen Hand in Hand.“

Geld ist auch der Grund dafür, warum das Energiemanagement bisher noch nicht starten konnte. Denn die Stadt hat über die Nationale Klimaschutzinitiative Fördergelder in Höhe von 480 000 Euro für die Umsetzung beantragt, die unter anderem für Hardware, Software und Personal benötigt werden. Monatelang habe man auf die Zusage warten müssen, berichtete Hüneke, was Stadtrat Manfred Drobny (Grüne) zu der Feststellung veranlasste: „Leider werden die Kommunen oft im Regen stehengelassen. Dabei muss der Klimaschutz auch von unten kommen.“

Immerhin: Im April hat die Stadt nun die sogenannte „Zusage für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ erhalten. Das bedeutet, dass die Stadt mit Maßnahmen beziehungsweise deren Auschreibung beginnen kann, ohne dass sie förderschädlich agiert – allerdings auf eigenes Risiko. Denn die Kosten müssten gegebenenfalls selbst von der Kommune übernommen werden, sollte es nicht zu einer Bewilligung der Fördergelder kommen.

Freiflächen-PV-Anlage: Freising braucht Geduld

Geduld benötigt die Stadt auch bei der Realisierung einer städtischen Freiflächen-PV-Anlage – das zweite große Klimaschutzprojekt in diesem Jahr. Die angedachte PV-Anlage entlang der Bahnlinie in Pulling hätte eine Größenordnung von zirka 4000 Megawattstunden pro Jahr, teilt die Stadt auf FT-Nachfrage mit. Damit lassen sich in etwa 800 Einfamilienhäuser versorgen. Das ist aber nur ein Bruchteil dessen, was möglich ist. Insgesamt könnten auf den im Standortkonzept ausgewiesenen Flächen der Stadt etwa 139 000 Megawattstunden Solarenergie erzeugt werden (für 27 800 Häuser).

Zwar regt sich im Stadtrat – ähnlich wie in einigen Gemeinderäten im Landkreis –Widerstand gegen Freiflächen-PV. Anton Frankl (FSM) etwa wies in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses daraufhin, dass damit wertvolle landwirtschaftliche Flächen geopfert würden. Im Gegensatz zu einigen Kreis-Gemeinden wie Kranzberg, wo Freiflächen-PV im Landschaftsschutzgebiet kürzlich ausgebremst wurden, votiert die Mehrheit der Stadträte bisher dafür.

Auch die Realisierung von Photovoltaik auf Dächern soll weiter angeschoben werden, betonte Hüneke. „Denn hier haben wir in der Stadt die größten Kapazitäten.“ Die Stadt möchte hier alle rechtlich möglichen Maßnahmen zum Solargebot auf Dächern nutzen. Seit 1. März gilt in Bayern die gesetzliche Solardachpflicht für neue Gewerbe- und Industriegebäude.