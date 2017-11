Wasserpreise werden erhöht

Entscheidung im Freisinger Werkausschuss

von Wolfgang Schnetz schließen

Dass nur ganz selten etwas billiger wird, ist eine Binsenweisheit. Und die gilt auch für Wasserpreise in Freising: Weil die Stadtwerke in den Jahren seit 2015 stets einen Fehlbetrag zu verzeichnen hatten, und weil die Neukalkulation der Wasserpreise nach einigen Jahren wieder anstand, müssen die Freisinger Bürger ab 1. Januar 2018 etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Werkausschuss hat am Mittwoch eine Preiserhöhung beschlossen.