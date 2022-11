Besondere Premiere: Patricia Gualinga, die Kämpferin für den Klimaschutz, beeindruckt Freising

Klimaschutz-Appelle in der Luitpoldhalle

Patricia Gualinga aus Ecuador informierte die Freisinger in der Luitpoldhalle über Klimaschutz - und ihre Berufung als Aktivistin für den Regenwald.

Freising – Für den Klimaschutz sind sie in vielen Ländern unterwegs: Die Akteure der multimedialen Show „Konzept Pluriversum“ gastierten am Dienstagabend in der Freisinger Luitpoldhalle. Auf Einladung der Agenda 21-Gruppen „Bauen, Wohnen & Verkehr“, Biostadt Freising, Energie und Klimaschutz sowie dem „Fairen Forum“, dem Migrationsrat und dem Weltladen Freising informierte die Klimaaktivistin und Umweltschützerin Patricia Gualinga aus Ecuador über den Kampf der Gemeinschaft Sarayaku gegen die Zerstörung des Regenwalds rund um den Amazonas.

+ Musikalisch umrahmt wurde der „Pluriversum“-Informationsabend am Dienstagabend in der Luitpoldhalle von der lateinamerikanischen Musik-Formation „Grupo Sal“. © Lehmann

Das Vorbild

Dem Dorf mit rund 1000 Einwohnern am Rio Bobonaza im Amazonasgebiet gelang es vor einigen Jahrzehnten, nach einem Rechtsstreit mit dem ecuadorianischen Staat Erdölbohrungen auf ihrem Territorium zu stoppen. Ein großes Vorbild sei die Umweltschützerin für sie, gestand Theresia Endriß vom Verein Partnerschaft Eine Welt Freising. Schon lange, bevor das Wort Klimakrise in den westlichen Gesellschaften aktuell geworden sei, hätten Naturvölker das Verhältnis zwischen Mensch und Erde anders verstanden – als Leben im Einklang mit der Natur – und nicht als Teil der Natur. Der Stamm der Sarayaku „gehöre der Natur“, beschrieb es die Südamerikanerin. Die Menschheit sei eine Welt, die in „viele Welten“, die es auf der Erde gebe, passen müsse.

Der Konzern

Als ein argentinischer Erdölkonzern vor rund 30 Jahren damit begonnen habe, das Territorium um das Dorf Sarayaku für Bohrungen nach Erdöl zu erschließen, sei das mit Enteignung und Naturzerstörung verbunden gewesen. Die Bevölkerung von Sarayaku habe bei der Kommission für Menschenrechte Klage eingereicht. Vor dem Verfassungsgericht wurde anerkannt, dass die Erdölförderung gegen die Rechte des indigenen Volkes verstoße. Der Interamerikanische Gerichtshof bestätigte das Urteil.

Die Begegnung

Die deutsche Journalistin Sandra Weiß, die an diesem Abend als Moderatorin und Übersetzerin fungierte, erzählte von ihrem ersten Treffen mit dem Stamm im ecuadorianischen Amazonasgebiet. Gemeinsam mit einem Fotografen habe sie sich auf eine Reportage über die Sarayaku begeben. Auf einem Einboot seien sie dorthin gebracht worden, Straßen habe es nicht gegeben – auch heute noch nicht. Sie sei fasziniert gewesen, von der wilden Entschlossenheit der Dorfbewohner, den Tropenwald zu schützen.

Die Konferenz

Gehör in der internationalen Politik fänden indigene Völker leider immer noch nicht, so Weiß. Bei der UN-Weltklimakonferenz, die derzeit in Sharm el Sheikh in Ägypten tagt, seien indigene Völker zwar eingeladen und medial auch im Fokus, Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen hätten sie jedoch nicht.

Gualinga, die ebenfalls nach Ägypten reiste, kommentierte das so: „Wir hoffen durch die mediale Aufmerksamkeit, den Blick noch mehr auf die Rechte der Natur lenken zu können.“ Die Rechte der Natur sollten im Grundgesetz verankert werden, so die Umweltschützerin. Der Wald sei ein „Lebewesen“ mit Recht auf Erhaltung.

Der Ratschlag

Ob sie einen Ratschlag geben könne, für einen „langen Atem“ in Sachen Umweltschutz und Klimaaktivismus vor Ort in Freising, wollte Theresia Endriß wissen. Wenn die Politik nicht begreife, dass es so nicht weiter gehe, liege es in der „Verantwortung“ der Zivilgesellschaft, auf die Rechte der Natur hinzuweisen. „Der Klimaaktivismus hat noch eine Menge Arbeit vor sich“, meinte Gualinga. MARIA MARTIN