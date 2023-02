Freisinger verlieren Angehörige bei Erdbeben: „Davon zu erzählen, tut weh“

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Auch Freisinger Landkreisbürger haben durch das Beben Angehörige verloren. Doch es gibt kaum Flüge in die Region. Viele sind verzweifelt.

Freising – Ali Tiryakioglu ist Chef des Reisebüros Atalya in Freising. Dort glühen derzeit die Drähte. Es gibt unzählige Fluganfragen türkischer Mitbürger, die ins Erdbebengebiet fliegen wollen, um Verwandte zu besuchen oder zu suchen – oder die vor Ort einfach helfen wollen. Für Ali Tiryakioglu sind viele seiner Kunden gute Bekannte – und einige von ihnen hat das Schicksal schwer getroffen. Sie beklagen den Tod von Verwandten, und es gibt keine Flüge, um in die betroffene Region zu fliegen. „Worte reichen einfach nicht aus, um das Ausmaß dieser Katastrophe, dieses Elends zu beschreiben“.

Bei ihm laufen die Drähte heiß: Ali Tiryakioglu, Chef des Reisebüros Atalya. © Lehmann

„Davon zu erzählen, tut weh“, sagt Tiryakioglu, „einer meiner Kunden hat sieben Verwandte verloren. Ich habe versucht, einen Flug für ihn zu finden, irgendwohin in die Türkei, leider vergeblich“. Nur die Millionenstadt Adana sei mit zivilen Maschinen zu erreichen, doch die Flüge seien ausgebucht. Andere Airports dürfen nur noch von Hilfsorganisationen angeflogen werden oder sind vom Erdbeben zerstört worden.

Erdbeben in der Türkei: Die Eltern liegen unter zehnstöckigem Haus

Auch Kunden aus Neufahrn und Moosburg haben enge Angehörige verloren, berichtet Ali Tiryakioglu, und seien völlig verzweifelt. „Ein Kunde hat berichtet, dass seine Eltern unter den Trümmern eines zehnstöckigen Hauses liegen. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr“. Auch er sei wie viele türkische Mitbürger zum Nichtstun verurteilt. Aus der Ferne erreichen sie Nachrichten, die sich zu einem Bild des Schreckens fügen: „Das betroffene Gebiet ist riesig“, weiß Tiryakioglu, „und all diese Menschen können nicht mehr in ihre Wohnungen. Und das bei Eiseskälte – während wir hier in unseren warmen Betten schlafen“.

Erdbeben während TV-Schalte: Reporter hilft kleinem Mädchen © picture alliance/dpa/AP/Khalil Hamra

In ihrem Auto übernachtet derzeit eine fünfköpfige türkische Familie aus Freising. Vor zwei Wochen ist sie ins ins Erdbebengebiet geflogen, um Verwandte zu besuchen. Sie sind während des Bebens aus dem Haus geflüchtet und haben überlebt. Doch ihre Reisepässe liegen im fünften Stock und das Gebäude ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. „Ohne Reisepass kein Rückflug“, bedauert Ali Tiryakioglu, „die Familie kommt nicht mehr heim“.

Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Er bittet um Spenden: Ömer Korkmaz, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde © Lehmann

Betroffenheit nach Erdbeben: Viele haben ihre Häuser verloren

Tiefe Betroffenheit herrscht auch bei der Islamischen Gemeinde Freising. Vorsitzender Ömer Korkmaz berichtet von vielen Telefonaten der Gemeindemitglieder in die Erdbebenregion, wo Verwandte wohnen: „Offenbar scheinen es fast alle überlebt zu haben“, berichtet der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde, „aber viele haben ihre Wohnungen und Häuser verloren. Es ist eine schwere Zeit“.

Spenden dringend benötigt - Sammlung in Freising und via Paypal Die Islamische Gemeinde sammelt nach ihrem Freitagsgebet um 13 Uhr direkt an der Moschee (Freising, Wippenhauser Straße 3) Spenden. Ömer Korkmaz: „Es geht dabei um finanzielle Hilfe, nicht um Sachspenden“. Die Spenden werden über die in Deutschland ansässige Hilfsorganisation Hasene e.V. an die Bedürftigen geschickt. Die Islamische Gemeinde Freising hat auch ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet: https://www.paypal.com/pools/c/8RpGoS6VuL.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.