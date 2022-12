Erkältungswelle in Freising hat auch etwas Gutes

Von: Helmut Hobmaier

Gesundheit! Wer die derzeitige Erkältungswelle überstanden hat, hat einen besseren Immunschutz. © Maurizio Gambarini

Die Erkältungswelle hat auch etwas Gutes. Ärztesprecher Georg Miedl sagt: Die derzeitigen Infektionen führen zu höherer Immunkompetenz.

Landkreis – Von einer „massiven Zunahme an Erkältungskrankheiten“, berichtet Georg Miedl, Sprecher der Hausärzte im Landkreis. Nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen bricht über die Bevölkerung eine Krankheitswelle mit den unterschiedlichsten Virentypen herein. Was auch einen positiven Effekt haben könnte – nämlich eine höhere „Immunkompetenz“ der Bevölkerung nach überstandener Welle.

„Die Praxis ist voll“, meldet Miedl – und die Infektionssprechstunden sind ausgebucht. Influenza, Schweinegrippe, verschiedene Viren-Wildtypen – ganz unterschiedliche Erreger strecken die Menschen nieder. „Tatsächlich kommt es auch zu schweren Erkrankungen“, betont Miedl. Gefährlich sei vor allem das RS-Virus für Kinder. Auch er habe schon kleine Patienten in Kliniken einweisen müssen: „Die Kinderkrankenhäuser in München und Landshut platzen aus allen Nähten“.

Jetzt können sich die Viren gerade sehr gut ausbreiten

Doch woran liegt es? Zum einen sind fast alle Corona-Schutzmaßnahmen weggefallen – Maske, Abstand und Hygienemaßnahmen. „Das alles hat uns in den vergangenen Jahren nicht nur vor Corona geschützt, sondern auch vor anderen Infektionskrankheiten“, weiß Miedl. Und wenn das Immunsystem des Menschen über einen längeren Zeitraum nicht beschäftigt sei, reduziere sich dessen Wissen über diese Viren. Den Sommer über habe das kaum Konsequenzen gehabt. Nun aber könnten sich die Viren in der feuchtkalten Luft viel besser übertragen.

Die Grippeschutzimpfung wirkt

Die Folge: eine schwere Erkältungswelle, nach der die Bevölkerung aber wieder einen besseren Immunschutz besitze. „Ein Stück weit“ sollte man diese Infektionen deshalb auch zulassen, ohne gleich wieder ins volle Repertoire an Schutzmaßnahmen zu greifen. Zur Grippeschutzimpfung aber rät Miedl unbedingt: „Sie ist in dieser Saison tatsächlich ein guter Schutz“, das habe sich bereits gezeigt.

Corona spielt im Krankheitsgeschehen des Landkreises nur noch eine untergeordnete Rolle. Interessant sei es, so Miedl, jetzt nach China zu schauen, wo gerade die Null-Covid-Politik des Regimes scheitere. Die unvermeidliche Durchseuchung stehe der Bevölkerung des Riesenreichs noch bevor. Der Hausärztesprecher: „Wir leben in spannenden Zeiten“.

