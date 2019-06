Gstanzlsänger mit großer Heimatliebe: Walter Vasold aus Erlau unerwartet gestorben

Der leidenschaftliche Landwirt und überregional bekannte Gstanzlsänger Walter Vasold ist unerwartet gestorben. Erst kürzlich hatte er 60. Geburtstag gefeiert.

Freising – Wie ein Blitz traf die Nachricht vom Tod Walter Vasolds die Tüntenhausener und Erlauer Bürger: Der leidenschaftliche Landwirt und überregional bekannte sowie vielfach hochdekorierte Gstanzlsänger, der erst vor einem Monat seinen 60. Geburtstag im Kreise seiner Familie und Freunde gefeiert hatte, ist am Mittwochmorgen unerwartet gestorben.

Wo er war, da war es lustig

Wo er war, da war es lustig, ging es o’draht und varreckt, hintersinnig und humorig zu. Wenn Walter Vasold Hochzeitsgesellschaften unterhielt, wenn er bei weiß-blauen Veranstaltungen auftrat, dann wusste man: Jetzt geht’s auf, jetzt gibt’s was zu lachen.

+ Er war ein Bayer mit Leib und Seele: Walter Vasold (†). © Archiv „Leben und leben lassen“, das war das Lebensmotto des g’standenen Mannsbilds, der mit seiner unverwechselbaren knarzenden Stimme als der legitime Nachfolger des Jakob Roider, des Roider Jackl, galt. Und das nicht nur, weil Walter Vasold in Erlau an einem 8. Mai geboren wurde, dem Todestag des Roider Jackl. Schon mit zarten 13 Jahren gab er bei der Einweihung des Tüntenhausener Feuerwehrhauses die ersten gesungenen Verserl zum Besten – eine Leidenschaft in As-Dur, die ihn nie mehr losgelassen hat.

Sein Lieblingsfleckchen war „dahoam“

Wenn man Walter Vasold gefragt hat, wo denn sein Lieblingsfleckchen auf der Erde sei, kam die Antwort prompt und ohne zu überlegen: „Dahoam.“ Doch auch wenn ihm Heimatliebe und Verbundenheit zu seinem Geburtsort wichtig waren, als bayerischer Kämpfer gegen High-Tech und Moderne hat sich Vasold nie gesehen, wie er einmal in einem Porträt über sich gesagt hat.

Was ihn besonders ärgerte, war Egoismus und fehlende Rücksichtnahme. Das zeigte sich schon darin, dass er, der Landwirt von Beruf, versuchte, nie mit seinem Traktor im Berufsverkehr aufzukreuzen. Schließlich seien da Menschen auf der Straße, die nach einem langen Arbeitstag heim zu ihren Familien wollten, sagte er. Ja, auch das war der Vasold Walter.

Ein Landwirt mit Leib und Seele

Dass die Ehe mit seiner Ingrid kinderlos geblieben ist, hat Vasold bedauert. Aber er wäre nicht Walter Vasold gewesen, hätte er nicht angemerkt, dass das auch nicht anders gewesen wäre, wenn er nach dem Wunsch seines Vaters Pfarrer geworden wäre. Vier Jahre lang hat Vasold das Camerloher-Gymnasium in Freising besucht, dann konnte er doch noch seinen Traumberuf ergreifen: Landwirt – und zwar einer mit Leib und Seele. So wie alles, was Walter Vasold gemacht und angepackt hat.

Die Beerdigung

Beisetzung mit Rosenkranz ist am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Kirche St. Michael, Tüntenhausen. Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 8. Juni, um 11 Uhr in St. Michael statt, anschließend ist Beerdigung auf dem Friedhof von St. Michael Tüntenhausen.