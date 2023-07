Ermäßigungen für Kultur, Sport, Bildung und Freizeit: Grünes Licht für den Sozialpass im Kreis Freising

Von: Andreas Beschorner

Mehr Teilhabe bei den verschiedensten Aktivitäten verspricht der Sozialpass. Symbolbild © Julian Stratenschulte/dpa

Der bereits existierende Landkreispass wird erweitert: Der neue Freisinger Sozialpass umfasst auch die Bereiche Kultur, Sport, Bildung und Freizeit.

Freising – Im Februar hatte die Kreistagsfraktion der Grünen beantragt, den existierenden Landkreispass, der als Grundlage zur Ausstellung des Sozialtickets dient, zu einem Freisinger Sozialpass mit Ermäßigungen in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Freizeit zu erweitern. Im Sozialausschuss des Landkreises wurde dem Antrag nun – wenn auch in abgewandelter Form – stattgegeben. Die Zielgruppe dieses neuen Sozialpasses sollen Bezieher von Grundsicherung im Alter oder Sozialhilfe, ALG II- oder Sozialgeldbezieher sein. Hinzu komme laut Antrag eine Gruppe mit niedrigem Einkommen, die nach den Pfändungsfreigrenzen zu definieren ist.

Sozialpass soll Teilhabe unterstützten

Wichtig: Der Landkreis Freising gehe keine finanziellen Verpflichtungen ein, Ausgleichsleistungen für die privatwirtschaftlichen und kommunalen Leistungen des Sozialpasses zu erbringen. Der Beitrag der Landkreisverwaltung wäre rein organisatorisch. Der einheitliche Sozialpass solle „zum Abbau von sozialen Unterschieden beitragen und die Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen am gesellschaftlichen Leben unterstützen“. Dabei falle für den Landkreis Freising kein zusätzlicher Aufwand an, „da der Sozialpass im Rahmen der zu erfolgenden Bedürftigkeitsprüfung für Sozialleistungen ausgestellt werden“ könne.

Die Landkreisverwaltung betonte, dass ein Teil der oben bezeichneten Gruppen über die Regelsätze bereits Leistungen beziehen, die der gesellschaftlichen Teilhabe zugeordnet werden können. Durch den Sozialpass werde also „ein paralleles System“ etabliert. Der derzeitige Landkreispass, der den Zugang zum Sozialticket regelt, werde aber in jedem Fall als eigenes System weiterbetrieben, da er als Schnittstelle zum MVV eigenen Regeln und Bestimmungen unterliegt.

Die im Antrag der Grünen vorgeschlagene Kombination aus festen Berechtigten-Gruppen und einkommensabhängiger Prüfung führe jedoch zu erheblichem Prüfungs- und nicht abschätzbarem Arbeitsaufwand. Die Verwaltung schlug daher zwei Alternativen vor, die ohne zusätzliche Prüfung der Einkommensverhältnisse auskämen.

Kein Personal nötig für die Pass-Ausgabe

In der ersten Variante erfolge die Ausgabe des Passes dezentral: In der Grundsicherung und im Wohngeld wird der Sozialpass zusammen mit dem Bescheid ausgedruckt, im Asylbereich kann der Sozialpass auf Antrag oder bei Vorsprache in der Verwaltung ausgestellt werden, das Jobcenter stellt den Sozialpass nach der Erstellung des Bescheides auf Antrag oder Vorsprache aus, und Bezieher von Leistungen nach SGB XI erhalten den Antrag nach formloser Antragstellung oder Vorsprache in der Verwaltung. Eine neue Stelle wäre nicht notwendig.

Anders bei Variante 2: Die Antragsteller erhalten den Sozialpass auf Antrag oder Vorsprache in der Verwaltung. Die Bürger bekommen vor Ort die wichtigsten Infos. Die neu zu schaffende Halbtagsstelle hält den Kontakt zu den Gemeinden, Einrichtungen und Unternehmen und aktualisiert die Homepage.

Dem Sozialausschuss fiel es nicht schwer, Variante 1 – also diejenige ohne zusätzliches Personal – zu beschließen. Der Sozialpass soll zum 1. März 2024 starten.

