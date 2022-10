Ernährungsidalog in Freising soll ein roter Faden in puncto gesundes Essen werden

Veranstaltung von Vhs und EIT-Food

Unter dem Motto „Was essen wir morgen“ stand der erste Freisinger Ernährungsdialog von Vhs und EIT-Food. Die Veranstaltung soll künftig ein roter Faden in puncto gesunde Ernährung sein.

Freising – Wie ernähren wir uns eigentlich aktuell – und wie könnte das in der Zukunft ausschauen? Das war nur eine von vielen Fragen, die kürzlich im Rahmen des ersten Freisinger Ernährungsdialogs auf den Tisch lagen. Unter dem Motto „Was essen wir morgen“ fiel im Pavillon der Musikschule der Startschuss für jene Ernährungsdialog-Reihe, die nun wohl jedes Jahr stattfinden und den Freisingern einen roten Faden in puncto gesunde Ernährung geben soll.

Wobei, das mit der gesunden Ernährung ist gar nicht so einfach, wie Prof. Thomas Skurk, Ernährungswissenschaftler und Arzt an der TU-München, gleich anfangs betonte. „Ich kenne Leute, die mit Kaffee und Semmeln 98 Jahre alt geworden sind“, so Skurk. Was seiner Meinung allerdings völlig außer Zweifel stehe: „Wir essen einfach zu viel.“ Was er als einfachen Tipp empfehlen würde, sei fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Um Verbote ginge es ihm aber auf keinen Fall: Wer ungesunde Komponenten zu sich nehmen wolle, dürfte das – aber wenn, dann eben bewusst und in Maßen.

Überhaupt kein Fan von sogenannten Convenience-Produkten, also Fertiggerichten, ist die Autorin Katharina Schickling. Ihr Credo: Mit Bio-Produkten selbst kochen. Hier hakte allerdings der Doktor ein: „Wir reden ständig vom Selbstkochen, das geht aber an der heutigen Lebenswirklichkeit gänzlich vorbei. Was ich besser finden würde, wären gesündere Convenience-Produkte.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Was Schickling auch nicht gelten lassen wollte, sei die klassische Aussage, dass mit geringem Einkommen keine Bio-Produkte gekauft werden könnten, sondern nur von „Schwabinger Altbauwohnung-Besitzern“.

Einen ganz anderes Rezept für gesundes Essen hatte hingegen der Biogärtner Georg Sturm, dabei – nämlich den „Rumfort-Teller“. „Alles was rumliegt und fort muss, also vor allem Gemüse, in einen Wok und Reis dazu. Da werden alle satt!“ Ein Freund vom Selbstkochen ist auch Georg Schmid vom Bayerischen Bauernverband, der einmal pro Woche am Herd steht und den Rest einfriert.

Ein Thema waren dann auch die sogenannten Fleisch-Ersatzprodukte für Vegetarier, die Schmid nicht verstehen konnte und wollte. Seine Frage: „Warum muss etwas zwanghaft umgebaut werden, das dann irgendwie nach Fleisch ausschaut?“ Hier konnte Dr. Georg Schirrmacher, Geschäftsführer von EIT-Food, eine mögliche Antwort geben: „Das ist eine hochpsychologische Sache.“ Auch die Moderatorin des Abends, Eva Nusshart (TV-München), isst als Vegetarierin zeitweise solche Produkte, auch um beispielsweise beim Grillen mit Freunden nicht immer nur Paprika auf den Rost legen zu müssen und damit wieder mehr „dazuzugehören“. Auch diesbezüglich war Schickling nur mäßig begeistert, vor allem wenn statt Fleisch genauso viele Fleisch-Ersatzprodukte, die oftmals einen sehr hohen CO2-Stempel aufweisen, verzehrt werden. „Wir müssen das Fleisch sowieso aus dem Zentrum rücken“, erklärte diesbezüglich Skurk, und dafür beispielsweise den Fokus auf Insekten, Algen oder sogar Quallen legen.

Für Interessierte gab es vor und nach der Podiumsdiskussion die Möglichkeit, sich im Foyer des Pavillons an verschiedenen Info-Ständen über neue Lebensmittel, Nachhaltigkeit und Fairen Handel zu informieren. Veranstaltet wurde der Ernährungsdialog von der VHS, zusammen mit EIT-Food.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.