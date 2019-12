CSU-Kandidat Markus Staudt will in Zolling mit neuen Ideen alte Strukturen aufbrechen

„Ich will keinen Wahlkampf führen, ich will um euer Vertrauen werben“, so lautet der Vorsatz des Bürgermeisterkandidaten des CSU Ortsverbands Zolling. Markus Staudt …