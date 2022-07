Erzählfrust im Rosengarten: Märchenprojekt wird von Vandalen zerstört

Natur genießen und Geschichten anhören

Von Manuel Eser schließen

Ein Märchenprojekt hat sich Simone Saitenfeder für den Rosengarten in Freising ausgedacht. Doch Vandalen zerstören das Vorhaben.

Freising – Simone Saitenfeder hatte sich das alles so schön ausgedacht: zum Rosengarten flanieren, sich gemütlich auf eine Bank setzen, die Blumenpracht genießen und dabei ein Märchen hören – Naherholung, Naturerlebnis und Kulturgenuss in einem. Das ist die Essenz ihres Projekts „Erzählkunst im öffentlichen Raum“. Doch wie in vielen Märchen gibt es auch in dieser Geschichte zerstörerische Kräfte.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Kickstart Kultur“, den Freisinger Bank und Uferlos GmbH ausgelobt hatten, wurde auch Simone Saitenfeders Projektidee prämiert. Die Liedermacherin und Geschichtenerzählerin hat fünf Märchen eingesprochen und musikalisch umrahmt, in denen allesamt Rosen eine Rolle spielen. Jeder, der in den Freisinger Rosengarten kommt, kann sich diese Geschichten anhören – zumindest war es so geplant.

Das Projekt war als „Tankstelle fürs Herz“ gedacht

Saitenfeder hatte an jeweils fünf Bänken Steckschilder aufgestellt, auf denen ein QR-Code angebracht ist. Mit Hilfe dieses digitalen Schlüssels können die fünf- bis 15-minütigen Audiodateien mit den Märchenerzählungen übers Handy abgespielt werden. „Viele Menschen in meinem Umfeld haben sich während der Pandemie aus Furcht vor einer Ansteckung nicht zu den wenigen Veranstaltungen getraut, die überhaupt noch stattfinden konnten“, berichtet Saitenfeder. „Das fand ich sehr schade, ermöglicht Kultur doch häufig eine Auszeit. Die Schilder mit den QR-Codes sollten nun allen Smartphone-Inhabern eine corona-sichere ,Tankstelle fürs Herz‘ bieten.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Doch offenbar gibt es im Rosengarten immer wieder „Besucher“, die die Schilder nicht in Ruhe lassen können. Als Saitenfeder im Mai im Rosengarten nach ihrem Projekt sah, musste sie feststellen, das ein Schild fehlte. „Das hat mich zwar geärgert. Aber ich habe mir dann gedacht, das eine Schild kann ich ja ersetzen.“ Als sie dann aber dieses „eine Schild“ im Rosengarten einsetzen wollte, musste sie feststellen, dass zwei weitere Schilder grob zerbeult, ein drittes abgeschlagen war, wie sie berichtet. „Da hat offenbar jemand Baseball gespielt.“

Was Saitenfeder besonders frustriert: Das Projekt konnte noch gar nicht richtig zur Entfaltung kommen. Eröffnet im Oktober 2021, war der Rosengarten zunächst aufgrund der langwierigen Baustelle am Fürstendamm kaum zugänglich. Im Winter bleibt kaum jemand auf der Bank sitzen, um sich – frierend – ein Märchen anzuhören. Und so sollte die Erzählkunst jetzt – mit den Blumen gemeinsam – zur Blüte gekommen. „Es ist schon schade, dass das Ganze jetzt nicht mal eine einzige schöne Saison erlebt hat. So kann ich nicht mal sagen: Das Projekt hat seinen Zweck erfüllt und ist damit vollendet.“

Der Polizei hat Saitenfeder die Vandalismus-Vorfälle nicht gemeldet, sie hält es für vergebliche Liebesmühe. „Da kommt doch nichts raus“, meint sie.

Stadt-Sprecherin bedauert: „Verhindern lassen sich solche Entgleisungen nicht“

Christl Steinhart, Sprecherin der Stadt Freising, bedauert die Vorfälle sehr. „Das Angebot der Künstlerin ist eine zweifellos von vielen geschätzte Bereicherung des Rosengartens. Streiche dieser Art sind keineswegs lustig, verhindern lassen sich solche Entgleisungen in öffentlichen Anlagen leider nicht.“ Mit dem abendlichen Verschließen des Haupteinganges über Nacht sei glücklicherweise generell mehr Ruhe eingekehrt. „Auch den Kolleginnen und Kollegen der Stadtgärtnerei sind in letzter Zeit herausgezogene Schilder aufgefallen, die sie dann nach Möglichkeit selbstverständlich umgehend wieder justiert haben.“

Und so ist bis auf das abgeschlagene Schild alle Tafeln noch beziehungsweise wieder nutzbar. Vier von fünf Rosen-Märchen können sich Interessierte nach wie vor anhören. Zumindest, solange sie vor erneuten „Streichen“ verschont bleiben. Denn weitere Schilder werde sie nicht ersetzen, betont Saitenfeder: „Das geht irgendwann auch ins Geld.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.