„Here comes the Sun“: Geschichten und Lieder, die auch das Freisinger Leben beschreiben

Gestalteten eine denkwürdigen Abend: „Flowoflife“ Florian Walchshäusl, sein Vater Bernhard Walchshäusl und Geschichtenerzählerin Simone Saitenfeder. © Lehmann

Ein besonderer Abend in einem besonders gut gefüllten Et Cetera: Simone Saitenfeder erwies sich als Meisterin der Erzählkunst - musikalisch bestens umrahmt.

Freising - Zusammen mit dem Singer- und Songwriter Flowoflife brachte die Freisinger Lieder- und Erzählkünstlerin Simone Saitenfeder unter dem Motto „Here comes the Sun“ Lieder und Geschichten auf die Bühne des Et Cetera in Freising, die das Leben nicht nur umreißen und beschreiben, sondern auch immer inspirierend sind.

Eigentlich hätte für die musikalische Umrahmung des Abends MTJ – Matthias Jodl und Pualup-Marco di Maio – sorgen sollen, allerdings fielen beide Künstler kurzfristig krankheitsbedingt aus. Glücklicherweise besuchte Saitenfeder eine offene Bühne in Attenkirchen, bei der sie den Musiker Florian Walchshäusl, alias Flowoflife, kennenlernte, und den Saitenfeder spontan als Ersatzmusiker gewinnen konnte.

Begleitet wurde Florian bei mehreren Stücken wiederum zusätzlich von seinem Vater Bernhard Walchshäusl, einem Freisinger Blues-Urgestein. Weil für kurze Zeit die musikalische Gestaltung auf der Kippe stand, hat sich Saitenfeder zudem entschieden, selbst einige ihrer Songs zum Besten zu geben – im Nachhinein ein Glücksfall. Denn die Erzählkünstlerin kann nicht nur hervorragend Geschichten erzählen, sondern glänzt auch durch intime Songs, die das Leben per se skizzieren und in bester Liedermacher-Tradition hell flimmern.

Geschichten zwischen Märchen und Legenden, zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Beeindruckend waren natürlich auch Saitenfeders frei erzählte Geschichten zwischen Märchen und Legenden, zwischen Vergangenheit und Gegenwart – eine sprachliche punktgenaue Reise mit feinen Nuancierungen. Die Geschichten sind aber nicht nur Unterhaltung, sondern präsentieren im Subtext zudem jene Inspiration, die erst auf den zweiten Blick offenbart wird.

Die Erzählerin schlägt sich mit ihren Geschichten nämlich oft auf die Seite der Verlierer, der Abseitigen – ob nun ein etwas ungeschickter Jüngling, der gerade aufgrund seiner Tollpatschigkeit die große Liebe findet oder die junge Frau, die solange unsichtbar bleiben muss, bis die „Luft zittert“ vor Leidenschaft.

Ein wenig Folk, ein wenig Reggae und ganz viel Liebe zum Detail

Dabei fungierte Flowoflife mit eigenen Songs als Erzähler auf musikalischer Ebene – mit Werken, die vom Leben handeln und ähnlich wie bei Saitenfeder einen überaus positiven Grundton anschlagen, ohne affektiert zu wirken. Der Stil von Florian Walchshäusl: ein wenig Folk, ein wenig Reggae und ganz viel Liebe zum Detail. In der Gesamtbetrachtung ergänzten sich beide Künstler auf ganz und gar wunderbare Weise.

Der Erlös ging an die Hilfsorganisation Navis

So wurde der Abend im Et Cetera zu einem außer- und ungewöhnlichen Event auf kleiner Bühne, bei dem das gesprochene Wort im Vordergrund stand. Durch die besondere Fähigkeit Saitenfeders, jedem Wort einen ganz besonderen Klang zu verleihen und die erzählte Geschichte wahrhaftig zu leben, war „Here comes the Sun“ ein Abend voller Sommerwärme trotz winterlicher Außentemperaturen. Da der Eintritt frei war, wurden in der Pause für einen guten Zweck Spenden gesammelt. Insgesamt kamen so 500 Euro zusammen, die von Saitenfeder an die Moosburger Hilfsorganisation Navis e.V. überwiesen wurde.

Richard Lorenz