Nach Anwohner-Aufregung: Bebauungsplan für „Neustifter Feld“ wird abgespeckt - und erhält klare Mehrheit

Von: Andreas Beschorner

Das „Neustifter Feld“ wird bebaut – etwas weniger massiv als ursprünglich geplant. © Archiv

Die geplante Bebauung des „Neustifter Feldes“ treibt viele Anwohner um. Eine abgespeckte Planung erhielt im Ausschuss nun eine große Mehrheit.

Freising – Der Bebauungsplanentwurf für das „Neustifter Feld“ ist vom Planungsausschuss der Stadt am Mittwoch abgesegnet worden. Mit 9:4 Stimmen wurde das genehmigt, was seit Frühjahr 2021 in diversen Beschlüssen, Broschüren, Konzeptvorstellungen, Öffentlichkeitsbeteiligungen und Informationsveranstaltungen präsentiert, besprochen, überarbeitet und jetzt schließlich vorgelegt wurde.

Nochmals hatten am Mittwoch die Verwaltung, die Planer und Gutachter dargelegt, wie sie sich die Bebauung des ehemaligen Erdbeerfelds nun vorstellen. Nan hatte darauf verwiesen, dass die Masse an Bebauung nicht übermäßig dicht sei, dass man – vor allem, was die Höhenentwicklung der Gebäude anbelangt – abgespeckt habe und dass auch der zu erwartende Verkehr (800 Fahrzeugbewegungen pro Tag zusätzlich) zu bewältigen sei. Verkehrsgutachter Ralf Engelhardt: „Es bleibt ein ruhiges Wohngebiet.“

Trotz klarer Mehrheit: Kritische Stimmen bleiben

Während Planungsreferent Hans Hölzl (FSM) betonte, gegenüber der ursprünglichen Planung habe sich sehr viel verbessert, und man könne deshalb zustimmen, gab es diverse Stimmen, die vor allem die Verkehrs- und Parkraumsituation nach wie vor kritisch sahen: Werner Habermeyer (Grüne) verwies auf die von rund 800 Anliegern unterzeichneten kritischen Bewertungen des Vorhabens und betonte, dass das vorgelegte Mobilitätskonzept und andere angedachte Maßnahmen nicht ausreichten, um den Verkehrs- und Parkdruck abzumildern.

Vor allem, dass der Stellplatzschlüssel gesenkt werden solle, stieß Habermeyer sauer auf. OB Tobias Eschenbacher verwies darauf, es liege doch von den Grünen ein Antrag vor, den Stellplatzschlüssel zu senken. Dass man jetzt dagegen sei, könne er nicht verstehen.

Sebastian Habermeyer (Grüne) sagte, eine Bebauung des Areals sei sinnvoll, er schätze auch den Aufwand, der dabei betrieben worden sei. Doch alle Vorschläge, die in Sachen Verkehr vorgebracht worden seien, seien lediglich „eine Insellösung“, und die Veränderung von Gebäudetypen bedeute teilweise eine Verschlechterung der Planung. Auch er stimme gegen den Bebauungsplanentwurf, weil er nicht glaube, dass die künftigen Einwendungen der Bürger im jetzt beginnenden Verfahren „noch etwas ändern werden“.

CSU-Rat erwartet „Lösungen“ für das Parkplatzproblem

Robert Weller (FW) hielt es ebenfalls für falsch, den Stellplatzschlüssel für dieses Projekt nach unten zu korrigieren. Ansonsten finde er die Planung gut, seien in seinen Augen doch alle bisherigen Forderungen erfüllt.

Das Parkplatzproblem beschäftigte auch Rudolf Schwaiger (CSU), der die Senkung des Stellplatzschlüssels skeptisch sah. Man sollte eventuell eine zweite Tiefgaragenebene fordern, um mehr Parkplätze zu haben, oder an den Bau einer Quartiersgarage denken, deren Kosten sich Stadt und Bauwerber teilen könnten: „Ich erwarte, dass die Verwaltung da Lösungen aufzeigt.“

Am Ende wurde der Bebauungsplanentwurf mit den Gegenstimmen der drei Grünen-Stadträte Werner und Sebastian Habermeyer sowie Manfred Drobny und der ÖDP-Stimme von Emilia Kirner gebilligt.