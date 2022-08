„Es geht um unser Überleben“: UN-Botschafterin zu Gast im Landkreis Freising

Teilen

Ihre Heimat hat Familie Hartman aus Nauru auf der Karte im Münchner Museum „Fünf Kontinente“ entdeckt. © Lorenz

Es war ein außergewöhnlicher Besuch, den der Kirchdorfer Martin Heyne in der vergangenen Woche empfing: die UN-Botschafterin des Inselstaats Nauru, Joanie Hartman, war zu Gast.

Kirchdorf/Landkreis – Was normalerweise ohne Zweifel mit großem Bahnhof, unzähligen Empfängen und noch mehr politischen Treffen einhergeht: Der erste Besuch der amtierenden UN-Botschafterin von Nauru (acting UN Ambassador, Charge d´affairs, Genf), Joanie Ro-lyn Hartman, in Deutschland. Weil aber der Kirchdorfer Medienunternehmer Martin Heyne dem Inselstaat im Pazifischen Ozean vor zwölf Jahren einen Besuch abgestattet hatte und später zusammen mit der UN-Mission Naurus in Bayerischen Museen auf Spuren nauruischer Kultur stieß, hat er vergangene Woche einfach die Botschafterin samt Familie unbemerkt von der Öffentlichkeit als seine Gäste empfangen.

Für Hartman, die sämtliche Artefakte ihres Volks nur aus Schulbüchern kennt, war diese Reise zur eigenen Vergangenheit vor allem eines: „Sehr berührend.“ Das FT hat sich mit der UN-Diplomatin einen Tag vor ihrer Abreise im Schloss Hohenkammer getroffen.

Martin Heyne 2012 mit den beiden Söhnen der UN-Botschafterin am Strand von Nauru. Die Fotografie hängt seit kurzem in Joanie Hartmans UN-Büro in Genf, gleich neben dem Bild des Präsidenten. © privat

Was Hartman beim Nachgespräch ihrer Bayern-Reise am meisten noch beschäftigte: Der Besuch des Museums „Fünf Kontinente“ in München. Dort fand sie nämlich zusammen mit ihrer Familie jene Spuren des nauruischen Volkes, die sie im Grunde für immer und ewig verloren geglaubt hatte – unter anderem zahlreiche Original-Fotografien, auf denen Hartman Vergangenheit und Gegenwart zusammenfügen konnte.

Ausgestellt werden in München neben den Fotografien auch Schmuck und frühe „Krieger-Rüstungen“, markant ist auch eine Art Sonnenschutz für den Kopf. Wie Deutschland im Besitz dieser Artefakte gekommen ist, erklärt sich auch aus dem Umstand, dass Nauru einst eine deutsche Kolonie war – und zwar von 1886 bis 1912. Hartman wäre es freilich sehr wichtig, dass diese Gegenstände und fotografischen Dokumente beispielsweise durch eine Leihgabe auf der Insel zu sehen wären, um die Vergangenheit und damit auch die Wurzeln ihres Volkes zurück nach Nauru zu bringen.

Deutlich spürbar bei dem Gespräch war natürlich auch diese große Dankbarkeit in Richtung Heyne, der alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um der Botschafterin einen Blick auf die Geschichte ihrer Heimat zu ermöglichen. Überhaupt war sie von ihrem mehrtägigen Aufenthalt in Bayern äußerst angetan: „Wir sind nur sehr netten und offenen Menschen begegnet, das war sehr schön“, so Hartman.

Doch was hat die Botschafterin mit ihrem Arbeitsplatz in Genf an Bayern eigentlich noch interessiert? „Wir haben unter anderem bayerische Landschaften besichtigt, konnten uns aber auch in Biogasanlagen alternative Energiegewinnung erläutern lassen und haben viel über effektive und nachhaltige Landwirtschaft erfahren. Schlösser und Parkanlagen als faszinierende Zeugen der bayerischen Kultur standen ebenfalls auf dem Programm“, fasst Heyne den Besuch zusammen.

Die kleinste Republik der Welt liegt im Zentrum des Klimawandels

Und was fasziniert Heyne an der kleinsten Republik der Welt (21 Quadratkilometer, 10 000 Einwohner)? „Nauru liegt im Zentrum des Klimawandels. Dessen Auswirkungen sind dort wie unter einer Lupe auf 21 Quadratkilometer zu beobachten und sie bedrohen eine der ältesten Nationen der Welt.“ Gelebt hat Nauru laut Heyne lange vom Phosphat-Abbau inmitten der Insel in den 1970er Jahren – allerdings hielten die Ressourcen nicht lange an, weshalb die Republik heute eigentlich ein Entwicklungsland sei. 2012 besuchte Heyne die „Tiny Nation“ und erlebte dort mit eigenen Augen die Auswirkungen des Klimawandels, den die Bewohner dort hautnahe wie kaum woanders zu spüren bekommen.

Da der Wasserpegel aufgrund klimatischer Veränderungen steigt, kommt es immer häufiger zu Überschwemmungen an den ufernahen Besiedlungen. Eine Lösung wäre laut Hartman natürlich, die Menschen ins Innere der Insel zu verlagern. „Dort aber schaut es durch den Phosphat-Abbau aus wie auf dem Mond, eine totale Kraterlandschaft“, berichtet Heyne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was dringend nötig wäre: Technologische und finanzielle Entwicklungshilfen für die überlebenswichtigen Bodensanierungen im Inneren der Insel – allerdings kennt kaum jemand die Misere der kleinsten Republik der Welt. Was noch dazukommt und für Hartman ein erschreckendes Problem ist, weil die Ursache bis dato im Unbekannten liegt: Nauru hat die größte Diabetesrate weltweit und gleichzeitig kaum ärztliche oder medizintechnische Hilfe auf der kleinen Insel. Allein in ihrer Familie und der Familie ihres Mannes seien so viele Menschen an Diabetes Typ 1 und Typ 2 erkrankt, dass die Aufzählung der Namen gar nicht mehr enden will.

Keine Zeit zu verlieren: Menschen müssten dringend umgesiedelt werden

„Es gibt drei Punkte, die mich beschäftigen“, so Hartman im Gespräch mit dem FT. „Punkt 1 sind die ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten, die dringend und schnell verbessert werden müssen.“ Aktuell fehle hier vor allem Fachpersonal, weshalb eine höhere Sterblichkeitsrate durch Diabetes nicht von der Hand zu weisen sei. Ärzte müssen teuer aus Australien eingeflogen werden. Punkt 2: „Es geht um unser Überleben, wir brauchen sehr schnell das ‘Higher-Ground´-Projekt.“ Heißt im Klartext: Die Gebäude müssen auf ein aufgeschüttetes Insel-Inneres umsiedeln, damit sie von Überschwemmungen verschont bleiben, was allerdings aufgrund fehlender finanzieller Mittel und den Kratern inmitten der Insel extrem schwierig ist. Ein „big dream“ ist aber auch Punkt 3: „Die Artefakte unserer Geschichte, die ich hier in Ihren Museen besichtigen durfte, zu meinem Volk auf Nauru wenigstens nur zeitweise zurückbringen, das ist ein Herzenswunsch.“

Erschöpft, aber glücklich: Nach fünf Tagen Bayern-Tour verabschiedete sich Martin Heyne von Botschafterin Joanie Hartman und deren Familie. © Lorenz

Am letzten Tag besichtigte die Botschafterin auch noch den Öko-Betrieb von Schloss Hohenkammer und war fasziniert darüber, dass mit wenigen Arbeitern ein sehr hoher Ertrag erwirtschaftet werden kann und das Schloss nahezu energieautark betrieben wird. „Hier muss vor Ort in Nauru mit effizienten Abläufen und Maschinen geholfen werden“, so Heyne, quasi Hilfe zur Selbsthilfe.

Bedrohte Nation: Kirchdorfer Martin Heyne hofft auf mehr Aufmerksamkeit

Der Kirchdorfer hofft zudem, dass die Mikronesischen Sportspiele, deren Gastgeber 2026 Nauru ist, ein helleres Schlaglicht auf die bedrohte Nation wirft – wenngleich freilich auch sofort etwas getan werden müsse, weil einfach die Zeit ausgeht und die Katastrophen näher rücken. Bis dahin wird Heyne weiter engagiert bleiben, um die riesigen Probleme der kleinsten Republik der Welt für alle ersichtlich zu machen. Den ersten Schritt hat er mit der Einladung der Botschafterin ohne Zweifel geschafft.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.