Etwas mehr Arbeitslose, aber die Freisinger Quote bleibt stabil

Gute Nachrichten von der Arbeitsagentur: Die Arbeitslosenquote in der Region Freising ist stabil geblieben. © IMAGO/Christoph Hardt/Symbolbild

Ziemlich robust ist weiterhin der Freisinger Arbeitsmarkt. Trotz einiger Arbeitsloser mehr hatte das auf die Quote keinen Einfluss.

Freising - Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Freising ist im Juli leicht gestiegen: um 29 auf insgesamt 2473 Personen. Auf die Arbeitslosenquote hatte dies keinen Einfluss. Sie lag im Juli – wie schon im Vormonat – bei 2,2 Prozent (2,6 Prozent im Juli 2021). Insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg im Juli um 199 auf 8244 Frauen und Männer angestiegen. Auf die Quote hatte dies keine Auswirkungen. Sie lag im Juli – unverändert zum Vormonat – bei 2,2 Prozent.

Höherer Wert bei Jugendlichen

„Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten Wochen hat vor allem jahreszeitliche Gründe“, erläutert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. „Mit Beendigung ihrer Schul- und Berufsausbildungen melden sich im Juli jedes Jahr viele junge Leute erstmals arbeitslos. Entsprechend steigt die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer kurzfristig an.“ 842 der unter 25-Jährige waren im Juli arbeitslos gemeldet, 231 davon in Freising. „Einige Jugendliche haben nach den Ferien bereits eine Perspektive. Den anderen stehen wir mit Rat und Tat zu Seite. Erfahrungsgemäß sinkt die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen entsprechend zum Herbstbeginn wieder“, sagt Windisch.

Noch freie Ausbildungsplätze

Der offizielle Ausbildungsbeginn am 1. September naht: Von den insgesamt 2482 Leuten, die sich seit Oktober 2021 bei ihrer Arbeitsagentur gemeldet haben, waren zuletzt noch 578 auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Auch sie können sich noch eine Lehrstelle sichern: Im Juli waren von 3041 zu besetzenden Ausbildungsstellen in den vier Landkreisen noch 1622 vakant, darunter im Einzelhandel, für Verkaufskräfte und Handelsfachwirte oder als medizinische bzw. zahnmedizinische Fachangestellte. Auch in den Bereichen Büromanagement, Lagerlogistik, Spedition und Logistik, Großhandel und Hotelfach gab es noch freie Plätze. Das Handwerk sucht ebenfalls in allen vier Landkreisen noch Nachwuchs.

Der Freisinger Agentur wurden seit 1. Oktober 1080 offene Berufsausbildungsstellen gemeldet, im Juli waren davon noch 572 unbesetzt. 804 Jugendliche auf Ausbildungssuche nahmen im selben Zeitraum das Beratungsangebot der Arbeitsagentur wahr. Davon haben mittlerweile 632 eine konkrete berufliche oder schulische Perspektive, 172 waren im Juli noch auf der Suche. Der Freisinger Agentur wurden im Juli 371 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Insgesamt befanden sich damit 2202 Arbeitsangebote im Stellenpool: 29 weniger als im Juni, aber 684 mehr als im Juli 2021.

Geflüchtete melden sich arbeitslos

Außerdem meldeten sich jüngst verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine arbeitslos: Insgesamt waren im Juli 1981 erwerbsfähige Ukrainerinnen und Ukrainer bei den Jobcentern in den vier Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg erfasst.

