Die TUM School of Life Sciences ist „ein Pfund für Freising“

Teilen

Ausgezeichnet wurden (v. l.) Teresa Hoiß, Markus Stimmelmayer, Teresa Mittermair, Vera Baron und Lukas Hans von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher für ihre herausragenden Abschlussarbeiten. © Lehmann

Sie haben eine gesündere und nachhaltigere Welt im Blick: Die Forscher der TUM School of Life Sciences. Dafür gab es jetzt ein großes Lob.

Freising – Das Lob von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher für die TUM School of Life Sciences beim traditionellen Neujahrsempfang am Montag im ZIEL-Gebäude am Campus war ein durchaus charmantes: „Sie sind einfach ein großes Pfund für unsere Stadt!“ Neben den Vorstellungen von neuen Professoren und den Verabschiedungen in den wohlverdienten Ruhestand gab es heuer auch wieder Ehrungen für die besten Abschlussarbeiten in den jeweiligen Studienrichtungen.

„Die School of Life Sciences leistet EU-weite Pionierarbeit“, sagte Eschenbacher einleitend. Eine höchst engagierte Arbeit, die oftmals von großen Erfolgen wie dem Wissenschaftspreis Weihenstephan gekrönt würde. Was der OB auch lobte: „Ihre Türen sind immer weit geöffnet – wie etwa durch die erfolgreichen Vortragsreihe TUM@Freising.“ Ein weiteres Highlight war seiner Meinung nach auch der Freisinger Innovationstag Ernährung im vorigen Jahr, durch den es die TUM erneut geschafft habe, die Freisinger Bevölkerung auf den Campus zu locken.

Drei Forschungsdepartments wurden seit 2020 geformt

„Mit dem Start der School of Life Sciences 2020 gab es große Strukturreformen an der TUM“, betonte anschließend Dekanin Ingrid Kögel-Knabner in ihrem Rückblick. Insgesamt drei Forschungsdepartments wurden seitdem geformt. Mit diesen Departments löst man sich von den klassischen Fakultäten und unterteilt nicht mehr nach Fachbereichen, sondern nach Methodik der Forschung. In den Molecular Life Sciences mit 41 Professuren liegt der Fokus auf Molekularforschung.

Die Life Science Systems mit 34 Professuren beschäftigen sich mit Forst- und Agrarwesen und das Life Science Engineering mit 16 Professuren mit Ingenieurwissenschaften – einmal mit dem Fokus auf Molekularforschung. Außerdem wurden laut Kögel-Knaber neue sogenannte TUM Techcore Facilities auf den Weg gebracht, technische Spitzenzentren, die Forschungsinfrastrukturen bündeln. Dazu gehören das Plant Technology Center (Fokus Pflanzen), das Animal Research Center (Fokus Tiere) und das Food and Agro Center for Innovation and Technology (Fokus Nahrung).

Die neuen Lehrenden: (v. l.) Friederike Ebner, Li Den, Mohsen Zare, Marius Henkel, Dekanin Ingrid Kögel-Knabner, Karsten Köhler und Stephen Schrettl. Nicht auf dem Bild: Petra Först, Julia Steinhoff-Wagner, Julijana Gjorgjieva und Ferdinand Ludwig. © Lehmann

Immer wieder landet die School of Life Sciences bei Rankings ganz vorn

Dass sich das hohe Engagement lohne, spiegelt sich laut der Dekanin auch im globalen Universitätsranking wieder, bei dem die School of Life Sciences immer wieder sehr gute Plätze ergattern kann. Ganz zu schweigen von zahlreichen Preisen, die von ihren Studierenden eingeheimst werden – wie etwa der renommierte Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2022.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vor allem drei Themen werden demnächst laut Kögel-Knaber im Fokus stehen, und zwar unter dem Motto „Working for One Health“ – „Arbeiten für eine Gesundheit“: die Begegnung der Klimakrise mit etwa Ökosystemmanagement, die Ernährungssicherung mit beispielsweise „Smart Farming“ für eine produktivere und nachhaltigere Landwirtschaft und der Bereich Innovative Lebensmittel wie etwa der Forschung an Fleischersatz. Worauf man sich schon sehr freut, ist der geplante Neubau des Zentrums für integrierte Infektionsprävention (ZIP). Dafür könnte im kommenden Sommer der Grundstein gelegt werden.

Neue Professoren und Professorinnen stellten sich vor

Eine Tradition beim TUM-Neujahrsempfang, die nicht fehlen durfte: Die neuen Professoren stellen sich vor. Neu in Weihenstephan sind Stephen Schrettl (Funktionsmaterialien für Lebensmittelverpackungen), Julijana Gjorgjieva (Computational Neuroscience), Mohsen Zare (Soil Biophysics and Environmental Systems), Marius Henkel (Cellular Agriculture), Li Deng (Prävention Mikrobieller Infektionskrankheiten), Friederike Ebner (Professur für Infection Pathogenesis), Karsten Köhler (Professur für Bewegung, Ernährung sund Gesundheit), Petra Först (Food Process Engineering), Julia Steinhoff-Wagner (Tierernährung und Metabolismus) und Ferdinand Ludwig (Green Technologies in Landscape Architechture). In den Ruhestand verabschiedet wurden die Professoren Michael Schemann, Angelika Schnieke und Wilhelm Windisch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.