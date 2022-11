Stets auf der Seite der Schwächsten: Eva Bönig zieht sich beim Kinderschutzbund zurück

Teilen

Blumen zum Abschied: Viel Lob gab es für die scheidende Kinderschutzbund-Vorsitzende Eva Bönig von Landrat Helmut Petz (l.) und OB Tobias Eschenbacher. © Lehmann

Nach 35 Jahren zieht sich Eva Bönig beim Freisinger Kinderschutzbund zurück. Die langjährige Vorsitzende gibt ihr Amt an Alexandra Maier und Ruth Busch ab.

Freising – Für den Freisinger Kinderschutzbund ging am Donnerstag jetzt ganz offiziell eine Ära zu Ende: Nach 35 Jahren in der Vorstandschaft des Kreisverbands ließ sich Eva Bönig nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen. Nach ihrer letzten Jahreshauptversammlung als erste Vorsitzende schneiten dann auch noch einige Überraschungsgäste ins Haus, die neben Blumen und Geschenken vor allem großes Lob für Bönig mit im Gepäck hatten – einer Frau, die sich stets und mit großem Engagement auf die Seite der Schwächeren gestellt und dabei dem Kinderschutzbund ihren Stempel aufgedrückt hat.

Die Überraschung

Irgendwie war es ungewöhnlich laut auf den Fluren vom Raum der Begegnung im Haus der Vereine, weshalb der Blick von Bönig häufig auf die Tür fiel. Vom Grund der Unruhe durfte sie freilich nichts wissen, denn vor dem Besprechungsraum warteten Überraschungsgäste. Mit Landrat Helmut Petz und OB Tobias Eschenbacher hatte sie nämlich so gar nicht gerechnet, das war ihr deutlich anzusehen – vor allem weil sie mit Petz kurz vor der Jahreshauptversammlung noch in einem Ausschuss gesessen war und der sich nichts hatte anmerken lassen von seinem späteren Auftritt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sein Lob war dann auch ein gewaltiges: „Dein Engagement ist außergewöhnlich. Und ich schätze es sehr, nein, ich liebe es, wenn du deine klare Meinung äußerst.“ Auch Eschenbacher sparte nicht mit berührenden Worten: „Du bist das Gesicht vom Freisinger Kinderschutzbund.“ Und weiter: „Ich bewundere dich sehr für dein großes Engagement und dafür, dass du dich immer für die Schwächeren einsetzt.“

Die vielleicht schönste Verneigung vor dem Wirken Bönigs kam aber von ganz oben, nämlich von Geschäftsführerin des Bayerischen Kinderschutzbundes, Gudrun Gölz: „Was Sie in Freising geleistet haben, hat den Verband nachhaltig geprägt.“

Die neue Vorstandschaft: Ruth Busch (Vorsitzende), Eva Wöhrl (Schatzmeisterin), Alexander Haug und Gundel Hammerl (Kassenprüfer), Claudia Reiter (Schriftführerin) und Alexandra Maier (Vorsitzende). © Lehmann

Was Bönig aber am Wichtigsten war: Es muss weitergehen mit dem Freisinger Kinderschutzbund – und zwar mit einer engagierten und innovativen Vorstandschaft. Sich dazu bereit erklärt, die Führung via gleichberechtigte Doppelspitze zu übernehmen, hatten sich bereits im Vorfeld die Sozialpädagogin Alexandra Maier (36) aus Freising und die IT-Fachfrau Ruth Busch (48) aus Kranzberg. Was beide jetzt Vorantreiben möchten: die Präsenz des Kinderschutzbundes auch auf digitale Medien zu erweitern, neue Angebote aufzubauen und zu etablieren und die bestehenden Angebote gut weiter zu führen.

Als erfahrene Kräfte weiter mit an Bord bleiben die Schatzmeisterin Eva Wöhrl, die seit sage und schreibe 42 Jahre mit Argusaugen über die Finanzen wacht, und Schriftführerin Claudia Reiter. Nicht mehr zur Kandidatur stellte sich Griseldis Sieberger, die seit über 20 Jahren die Vorstandschaft mitgeprägt hatte. „Eva, du hinterlässt große Fußspuren“, betonte Maier nach der Neuwahl, die ruckzuck über die Bühne gegangen war. Hier konnte Bönig beruhigen: „Ich bin immer für euch da – und ich habe euch schon mal mit Terminen zugeschüttet, wo ich denke, dass ihr hingehen solltet.“

Die Anekdoten

Weshalb Bönigs Wirken durch ihre patente Art für den Kinderschutzbund und der Menschlichkeit per se sehr lange nachhallen wird, wird deutlich durch einige Anekdoten, die sie dann noch erzählte. Seit sie mit 24 Jahren beim Kinderschutzbund Freising Mitglied wurde, hat sie nämlich einiges erlebt – unter anderem eine unschöne Situation vor Jahrzehnten, als eine Frau samt Kind in die alten Räume des Kinderschutzbundes gekommen war, weil sie von ihrem Mann verfolgt und bedrängt worden war. „Damals gab es noch kein Frauenhaus, deshalb haben wir einfach dreimal abgesperrt und ich bin einfach mit ihnen die Nacht über da geblieben.“ „Du bist einfach immer mit offen Augen durch die Stadt und durch das Leben gegangen“, so das Resümee von Wöhrl.

Wie schwer Bönig dann doch der Abschied fiel, verrieten einige Tränen – aber das macht sie ja gerade aus: eine starke Frau mit sehr großem Herzen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.