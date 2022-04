Event Arena: Nach positivem Grundsatzbeschluss - Freie Wähler setzen sich für Verkehrsmaßnahmen ein

Von: Manuel Eser

Eine Grundsatzentscheidung für die am Flughafen München geplante Konzert- und Kongresshalle hat der Stadtrat Freising am MIttwoch gefällt. © SWMunich/Populous

Freie Wähler regen im Zuge der Planung für die Event ARena Entlastungsmaßnahmen für den Verkehr an. Das Gegen-Bündnis kritisiert das Vorgehen der Stadt.

Freising – Mit großer Mehrheit hat der Freisinger Stadtrat am Mittwoch Grünes Licht für die Bauplanung der multifunktionalen Konzert- und Kongresshalle MUCcc am Flughafen München gegeben. Private Investoren wollen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 300 Millionen Euro eine architektonisch hochwertige, klimaneutrale Arena für bis zu 20 000 Besucher realisieren. Während die Freien Wähler bereits Vorschläge für eine optimale Verkehrsanbindung machen, will das Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“ das Projekt weiterhin verhindern.

Die FW stimmten bei der Sondersitzung geschlossen für das Mega-Projekt. „Unsere Stadträte haben im Vorfeld die Gelegenheit genutzt und sind in einen Dialog mit den Investoren eingetreten, die in offener und transparenter Weise Informationen zu Planungen und Gutachten zugänglich gemacht haben“, heißt es in einer Stellungnahme auf der FW-Homepage. „Es ist schade, dass vor allem die Mitglieder der Fraktionen, die gegen das Projekt gestimmt haben, von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben.“

„Größte Sorgfalt“ bei Verkehrsanbindung

Ein Punkt, der den FW besonders wichtig ist, und den es im Verfahren „mit größter Sorgfalt“ zu betrachten gelte, ist die Verkehrsanbindung der geplanten Halle. Die Auswirkungen des Verkehrs auf die Stadt schätzen die FW zwar als gering ein. Anders sehe es aber auf der B 301 zwischen Kammermüllerhof und der Autobahn-Anschlussstelle Freising Mitte aus, wo der Anteil des besucherspezifischen Verkehrs zwischen 18 und 19 Uhr laut des von den Investoren vorgelegten Gutachtens auf rund 18 Prozent beziffert werde.

Robert Weller: Seine Freien Wähler sind grundsätzlich für die Realisierung der Konzert- und Kongresshalle. © FT-Archiv

Die FW schlagen deshalb zusätzliche Entlastungsmaßnahmen auf dieser Strecke vor und hoffen, dass diese Möglichkeiten im Zuge eines Planungsverfahrens geprüft werden. „Dabei geht es um eine direkte Auffahrt auf die A 92 in Richtung Deggendorf am Autobahndreieck Flughafen und um eine zusätzliche Abbiegemöglichkeit von der B 301 auf die Autobahn in Richtung München für den Verkehr aus Richtung Flughafen/Hallbergmoos.

Bei den Flügen gehen Ansichten auseinander

Eine Zahl, die die FW interessant finden: „Die Prognose geht davon aus, dass 3,75 Prozent der Veranstaltungsbesucher direkt vom Flughafengelände kommen würden – also Beschäftigte am Flughafen oder Lab Campus sowie Gäste der Airport-Hotels. Auch die Investoren planen unmittelbar an der Arena ein Hotel mit 200 Betten.“ Das hieße: 3,75 Prozent würden per Flugzeug anreisen, das wären bei ausverkaufter Halle 750 Menschen. „Egal ob man diese Prognosezahl für etwas zu hoch oder zu niedrig angesetzt hält – die Befürchtung, dass durch die Halle in großem Umfang zusätzliche Flugbewegungen generiert werden, teilen wir nicht.“

Sieht für Bürgerinnen und Bürger vor allem Nachteile durch die Event Arena: Annemarie Räder, Sprecherin des Aktionsbündnisses „Koa Kongresshalle“. © FT-Srchiv

Das Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“ bleibt hingegen beim Standpunkt, dass die Halle vorrangig gravierende Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger in der Region bringen würde. Dadurch komme es zu mehr Verkehr, mittels Kurzstreckenflügen und als Zubringerverkehr auf den Straßen, heißt es in einer Pressemitteilung „Elf Hektar neuversiegelte Fläche, vier-spurig ausgebaute Straßen sowie der in sich schon nicht klimaneutral zu bewerkstelligende Bau und Betrieb einer solchen Super-Anlage mit Hotel konterkarieren zudem unsere langjährigen Bemühungen zu mehr Natur- und Klimaschutz“, schätzt Annemarie Räder, Sprecherin des Aktionsbündnisses, das Vorhaben ein.

Und Rolf Linke ergänzt: „Dass es sich bei dieser Eventhalle laut bayerischem Wirtschaftsministerium um Flughafeninfrastruktur handelt, sodass diese ohne Ausnahmeregelung im Vorranggebiet des Flughafens gebaut werden kann, können wir nicht nachvollziehen. Zumal das Finanzministerium vor gut einem Jahr gegenteiliges beschrieben hat.“

ÖDP-Rätin kritisiert Vorgehen der Stadt

ÖDP-Stadträtin und Bündnis-Sprecherin Emilia Kirner wiederum kritisiert das Vorgehen der Stadt: „Bei unserer Sondersitzung sollten wir Stadträt:innen weitere Informationen zu diesem Megaprojekt bekommen. Dass das Ganze nun de facto ein Aufstellungsbeschluss ist, obwohl wichtige Unterlagen noch nicht erstellt sind, halten wir für falsch.“

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hatte allerdings in einem Interview mit dem FT vor der Sitzung betont, dass ein positiver Grundsatzbeschluss noch „kein Freibrief“ für die Investoren sei. Mit allen Details werde sich die Stadt in den rund zwei Jahren Planungszeit auseinandersetzen.

CSU lobt Mut derProjektentwickler

Die CSU im Kreis Freising begrüßt die Grundsatzentscheidung wie Vorsitzender Florian Herrmann betont: „Wir erwarten damit eine Stärkung des kulturellen Angebots in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das ist ein großer Gewinn für die Menschen in unserer Region, aber auch für die hiesige Wirtschaft. Dass Freisinger Projektentwickler den Mut mitbringen, in Zeiten wie diesen langfristig in Kultur zu investieren, verdient Respekt.“