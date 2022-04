„Das Projekt wird doch sehr emotional diskutiert“: Event Arena - Stadtrat trifft am Mittwoch Entscheidung

Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hat die die Hoffnung, „dass sich die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat auf Basis der bisher bekannten Rahmenbedingungen eine eigene Meinung bilden“. © Lehmann

Am Mittwoch trifft der Freisinger Stadtrat wohl eine wegweisende Entscheidung über die Event Arena. Der OB stellt sich auf eine emotionale Sitzung ein.

Freising – Es könnte eine historische Stadtratssitzung werden: Am heutigen Mittwoch trifft das Gremium eine Grundsatzentscheidung zu der Event Arena MUCcc. Zuvor stellen Gutachter und Fachleute das XXL-Projekt am Flughafen vor, das privatwirtschaftlich finanziert werden würde. Im FT-Interview erklärt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, wie die Sitzung ablaufen soll, mit welchen Emotionen er rechnet, und was ihm am Verhalten der Projektgegner stört.

Herr Eschenbacher, am Mittwoch gibt es eine Sondersitzung zum Thema Event Arena . Was wird in dieser Sitzung entschieden – und um was geht es in dieser Sitzung (noch) nicht?

Entschieden wird grundsätzlich, ob wir das weiter verfolgen sollen, oder eben nicht. Die Verwaltung hat bisher schon einige Vorbesprechungen mit dem Investor gehabt, was durchaus üblich ist. Wir als Stadt kommen jedoch langsam an den Punkt, dass uns größerer Aufwand entsteht und gegebenenfalls Gutachter von unserer Seite einzuschalten sind, wenn ein mögliches Verfahren angestrebt werden soll. Es wird also grundsätzlich der politische Wille abgefragt, ob wir in einen Planungsprozess einsteigen sollen. Was nicht entschieden wird: dass das Projekt gebaut wird, dass es genehmigt wird, oder ähnliches. Es gibt also keinen Freibrief für das Projekt, aber eine gewisse Vorentscheidung, dass man ihm grundsätzlich positiv gegenüber steht, wenn alle Probleme gelöst werden können –vermutlich insbesondere der Verkehr.

Wenn die Mehrheit des Stadtrats sich gegen das Projekt ausspricht – ist es dann für die Stadt Freising endgültig vom Tisch?

Ja, so ist es.

Event Arena : „Wollen alles, was uns bekannt ist, als Information geben“

Wenn die Mehrheit dafür ist, wie geht es weiter?

Dann passiert das, was im Regelfall als erstes passiert. Wir holen uns im Planungsausschuss einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans, was die Einleitung einer Bauleitplanung bedeutet – mit all den Verfahrensschritten, die dann üblich sind: Auslegungen, Beteiligungen, Gutachten, erneute Auslegung et cetera.

Wer stellt das Projekt den Stadträten vor, und kommen die Investoren auch zu Wort?

Im Prinzip wäre es theoretisch einfach zu fragen, ob der Stadtrat das Projekt beginnen will oder nicht. Das könnte ich auch allein fragen, und der Stadtrat könnte dann dazu entscheiden. Da das Projekt aber doch sehr emotional diskutiert wird, und die Investoren ja auch schon einige Gutachter auf eigenes Risiko beauftragt haben, wollen wir alles, was uns bekannt ist, zumindest schon mal als Information geben. Vorstellen wird das unsere Bauverwaltung. Die einzelnen Gutachten können dann die Gutachter vorstellen und gegebenenfalls Rückfragen beantworten. Dass der Investor selbst zu Wort kommt, ist nicht geplant.

Rechnen Sie mit einer emotionalen Sitzung?

Das lässt sich leider nicht recht vorhersagen, da der Stadtrat eigentlich eine Sachentscheidung treffen könnte. Bei der Thematik des möglichen Ausbaus der Schlüterbrücke aber wurde zum Beispiel von Stadtrat Sebastian Habermeyer explizit erläutert, dass seine Grünen-Fraktion kein Interesse an einem Konsens habe, und nur die Null-Lösung infrage käme. Das könnte natürlich bei diesem Projekt ebenfalls eine mögliche Haltung sein, dann wird es hoffentlich irgendwann zu einem Beschluss kommen, der uns als Verwaltung weitere Handlung ermöglicht – oder auch nicht.

„Das ist leider eine neue Qualität der Politik“

Die Grünen haben – obwohl sie sich ohnehin schon klar gegen die Event Arena positioniert haben – eine Verlegung des Themas beantragt, weil sie angeblich nicht genügend Informationen hätten, um entscheiden zu können. Kann es also am Mittwoch also tatsächlich zu einer Verlegung kommen?

Das ist leider eine neue Qualität der Politik, dass versucht wird, eine Sitzung, zu der noch nicht einmal geladen wurde, zu verhindern. Es wird hier meines Erachtens nach versucht, möglicherweise aus Angst vor einer Mehrheit für die Arena, beziehungsweise in diesem Fall für den Start in einen Planungsprozess, mit vorgeschobenen Begründungen eine demokratische Abstimmung zu verhindern. Sollte die Mehrheit des Stadtrats einem Vertagungsantrag zustimmen, dann wird der Punkt natürlich vertagt werden.

Rechnen Sie damit?

Ich bin gespannt, ob der Antrag noch zu Beginn der Sitzung gestellt wird, denn dann kann man es ja auch nicht ernst meinen mit dem Informationsdefizit, wenn man sich die Gutachten und das Projekt gar nicht erst vorstellen lassen will. Grundsätzlich halte ich es nicht für notwendig, die Sitzung zu vertagen, da die Informationen zwar umfangreich sein werden, sie aber für den Grundsatzbeschluss zunächst nur informatorisch wichtig sind.

Mit den Details kann man sich auch noch nach dem Grundsatzbeschluss beschäftigen, da es damit ja keinen Freibrief für die Event Arena gibt.

Richtig. Mit einem Beschluss, einen Planungsprozess einzugehen, hat man vermutlich zwei Jahre Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, da die Gutachten dann im Planungsprozess relevant sein werden, nicht jedoch für die grundsätzliche Entscheidung. Aber: Wie man es macht, macht man es falsch, wenn es politisch nicht gewünscht ist. Gibt man zu wenig Informationen, kann man sich kein Urteil bilden, gibt man zu viel Information, soll man verschieben, vertagen oder darf nicht abstimmen.

„Dann bräuchte man keine solchen findigen Tricks versuchen anzuwenden“

Wie lautet also Ihr Appell als Oberbürgermeister an den Stadtrat?

Mir wäre es lieber, wenn man einfach ehrlich sagt: Ich bin dagegen und will mir keine weiteren Erläuterungen mehr anhören, weil ich festgelegt bin. Dann kann man demokratisch darüber abstimmen und bräuchte keine solchen findigen Tricks versuchen anzuwenden. Schade wäre es, wenn es am Ende so läuft, wie es bei Transgourmet war, die zwar am Ende hätten bauen können, sich aber, erschrocken von der Qualität der politischen Diskussion, vorsorglich selbst einen anderen Standort gesucht haben. Dieses Phänomen ist leider in Freising seit Jahrzehnten nicht ganz unbekannt.

Wie bewerten Sie es, dass sich in München ein Aktionsbündnis gegen das Projekt mit dem Namen „Koa Kongresshalle am Flughafen“ gründet?

Die Gründung des Aktionsbündnisses kann ich noch nicht wirklich bewerten, da ich die Inhalte nicht kenne. Zumindest der Name ist etwas irreführend, da es sich bei dem Vorhaben nicht um ein reines Kongresszentrum handelt, sondern um eine Konzert- und Kongresshalle. Warum der Aspekt der Konzerte hier ausgeblendet wird, ist für mich nicht nachvollziehbar, da vor allem dies in meinen Augen einen direkten Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner der Region bietet.

„Die Grünen-Fraktion in München sagen Ja zu einer Halle, aber in München“

Auch erschließt sich mir nicht, ob es grundsätzlich um die Ablehnung einer solchen Einrichtung geht, oder nur um die Verwirklichung am Flughafen. Zumindest die Grünen-Fraktion im Münchner Stadtrat hat im Herbst in einer Pressemeldung mit dem Titel „Ja zu einer neuen Veranstaltungshalle, aber in München“ deutlich gemacht, dass sie nicht grundsätzlich dagegen ist.

Fridays for Future wiederum will parallel zur Stadtratssitzung eine Mahnwache abhalten.

Das ist grundsätzlich ein legitimes Mittel, seine Meinung kundzutun. Ob solch eine Mahnwache dann auch an den alternativen Orten, so auch in München, abgehalten wird, entzieht sich meiner Kenntnis.

Glauben Sie, dass Aktionen wie diese einen Einfluss auf die Entscheidung des Stadtrats haben wird?

Da ich das Ergebnis der Abstimmung im Stadtrat noch nicht kenne, ist es auch schwierig zu beurteilen, welchen Einfluss solche Aktionen haben. Ich habe die Hoffnung, dass sich die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat auf Basis der bisher bekannten Rahmenbedingungen eine eigene Meinung bilden und dann eine Mehrheitsentscheidung treffen werden.