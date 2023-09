Exhibitionist belästigt Freisingerin - Zeugen gesucht

Teilen

Ein Sexualdelikt brachte eine 27-jährige Freisingerin am Mittwoch zur Anzeige. © IMAGO / Rolf Poss

Ein Sexualdelikt brachte eine 27-Jährige aus Freising am Mittwoch zur Anzeige. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Freising - Zeugen gesucht: Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr kam es laut Polizeidirektion Oberbayern Nord in Freising an der Gartenstraße Ecke Veitsmüllerweg zu einem Sexualdelikt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Eine 27-jährige Freisingerin fuhr mit ihrem Fahrrad die Gartenstraße entlang, heißt es im Pressebericht: „An der Ecke zum Veitsmüllerweg bemerkte sie im Grünstreifen einen Mann, der sichtbar an seinem Glied manipulierte und den Blickkontakt zu der Frau suchte.“ Eine Fahndung führte jedoch nicht zur Ergreifung des Täters. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Erding daher unter Tel. (0 81 22) 96 80.

Täter war etwa 30 Jahre alt

Die Personenbeschreibung: Der Mann ist zirka 30 Jahre alt und hat dunkle, kurze Haare. Er ist schlank und trug zum Tatzeitpunkt mit eine lange, schwarze Jeans, eine grüne Jacke sowie eine schwarze Baseball-Kappe.