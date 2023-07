Expertin rät allen Chefetagen im Kreis Freising: Frieden im Betrieb lohnt sich!

Von: Andrea Beschorner

Wichtige Themenkreise wurden beim dritten Unternehmertag von Freisinger Bank und Freisinger Tagblatt im Detail analysiert. © Lehmann

Freising – „Frieden lohnt sich.“ Davon ist Annette Dernick überzeugt. Sie wird als Speakerin und Coach von Unternehmen engagiert, die sich den „Peace-Faktor“ wünschen. Und unter eben dieser Überschrift nahm sie die Gäste des Unternehmertags in der Freisinger Bank mit auf die Reise in Richtung Frieden und wertschätzender Kommunikation in den Büros. Am Ende hatten die Anwesenden ein ganzes Paket an Tipps und Impulsen, wie ein friedvolles Miteinander in Unternehmen umgesetzt werden kann. Die zentrale Botschaft des Vortrags: Frieden beginnt an der eigenen Nasenspitze.

Drei Fragen streichen

Wichtig sei es zunächst, drei Fragen komplett aus dem (Arbeits)-Alltag zu streichen: Wer hat Recht? Wer hat Schuld? Wer hat angefangen? „Hören Sie den Menschen lieber erst einmal aufmerksam zu und hinterfragen Sie die Dinge und Ansichten Ihres Gegenübers“, appellierte Annette Dernick. Denn andere Ansichten seien keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Unerlässlich sei, dass sich alles zu jeder Zeit auf einer wertschätzenden Ebene abspiele. Angefangen von der ersten Begegnung am Morgen. Stehen bleiben, freundlich grüßen anstatt im Vorbeigehen den Mitarbeitern etwas zuzurufen – wertschätzende Kommunikation eben.

Über den Peace-Faktor sprach Annette Dernick. © Lehmann

„Wir alle brauchen Anerkennung für das, was wir gut machen.“ Das bat Annette Dernick die anwesenden Vorgesetzten nicht zu vergessen. Denn nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten einem Unternehmen langfristig die Treue. Und angesichts des beinahe überall herrschenden Fachkräftemangels sei es essenziell, nicht nur Kunden, sondern auch die Mitarbeitenden ans Unternehmen zu binden.

Höherer Umsatz

Zufriedenheit bei den Kollegen habe Einfluss auf alle weiteren Ebenen. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen freundlich auf ihre Kunden zu. „Und wo geben Sie am liebsten Ihr Geld aus?“. Diese Frage beantwortete Annette Dernick gleich selbst: „Wo Sie freundlich empfangen und wertgeschätzt werden.“ Eine bessere Kundenbindung wiederum führe im nächsten Schritt zu einem höheren Umsatz.

Frieden am Arbeitsplatz, so die Botschaft der Referentin, sorge dafür, „das niemand nach der Arbeit regelmäßig das Bedürfnis hat, erst einmal abzulästern“. Eine gute Stimmung im Feierabend führe zu zufriedenen und gesunden Mitarbeitern. Und weil eben alles an der eigenen Nasenspitze beginne, sei im ersten Schritt eines unerlässlich: „Pflegen Sie einen liebevollen Umgang mit sich selbst.“ Erst dann sei ein liebevoller, wertschätzender Umgang mit anderen möglich.

Fehlerquote sinkt

Liebe und Frieden in Unternehmen sorge auf der einen Seite für mehr Arbeitsqualität, Engagement und Kreativität und vermindere auf der anderen Seite Fluktuation, Krankenstand und Fehlerquote. Ein Gewinn für alle Beteiligten.

Nähere Infos unter www.dernick.eu.