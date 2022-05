„Fachgerechte Gehölzpflege“ entlang der Autobahn A9 finden Bürger „dubios“

Von: Andreas Beschorner

Die Bürgerversammlung in Tünzhausen zeigte, dass die Menschen recht zufrieden mit der Gemeinde sind. Nur eine Rodungsmaßnahme gefiel so gar nicht. © Beschorner

Gemeindechef Martin Vaas hielt seine Bürgerversammlung für Tünzhausen und Aiterbach ab. Dabei wurde auch ein strittiges Thema angesprochen.

Tünzhausen - Am Mittwoch waren die Bürgerinnen und Bürger aus Allershausen und Leonhardsbuch zur Versammlung geladen – Premiere für Rathauschef Martin Vaas (wir haben berichtet). Am Donnerstag durften dann die Tünzhausener und Aiterbacher in den Landgasthof Gschwendtner kommen, um dem einstündigen Bericht ihres Bürgermeisters zu lauschen, Fragen zu stellen und – falls nötig – Unmut zu äußern.

Eine wesentliche Änderung gegenüber seinem Bericht vom Mittwoch im Fuchswirt hatte Vaas vorgenommen: Waren es am Vortag noch 59 Folien, die er den Zuhörern präsentierte, so hatte er für Donnerstag noch eine weitere Folie zum Volksfest eingefügt, das heuer wieder stattfinden soll. Und damit waren es dann doch 60 Folien – so, wie es sich für einen Sechzger-Fan gehört.

Freilich: Zwei andere Zahlen dürften für die rund 30 Interessierten zunächst einmal wichtiger gewesen sein. Während die Einwohnerzahl von Tünzhausen zwischen Ende 2020 und Ende 2021 von 316 auf 330 verhältnismäßig stark angestiegen war, ist die Zahl der Bürger in Aiterbach von 305 auf 301 zurückgegangen.

Neuer Gehweg für 140 000 Euro

Für den neuen Gehweg in Tünzhausen, der die Gemeinde 140 000 Euro gekostet hat, wurde Vaas selbstverständlich nicht kritisiert. Und auch sonst wollte niemand so recht der Aufforderung des Bürgermeisters „Feuer frei!“ folgen.

Lediglich die Beobachtung, dass der Lärmschutzwall entlang der Autobahn A 9 bei Leonhardsbuch in einem Abschnitt radikal gerodet worden sei, war für manch einen Bürger offenkundig nicht nachvollziehbar: Wo bleibe da der Insektenschutz und der Schutz vor Feinstaub? Und wer habe das veranlasst? Die Antwort von Bürgermesiter Vaas war klar: Zuständig sei die Autobahndirektion.

Und die, so ergänzte Gemeinderat und Autobahndirektion-Mitarbeiter Andreas Glück, habe diese Arbeiten an eine Fachfirma vergeben. Auch wenn es manche vielleicht nicht verstünden oder nicht so sähen, es handele sich dabei um „fachgerechte Gehölzpflege“, erklärte er. Trotzdem, so ein Bürger: Da sei erst 20 Jahre gar nichts gemacht worden – und jetzt das. Für ihn stand fest: „Das ist schon etwas dubios.“

