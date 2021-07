Fachschule für Blumenkunst Freising erlebte Magische Momente

Bewegende Abschlussfeier für Schüler und Schulleiterin

Das war eine ganz besondere Abschlussfeier an der Staatlichen Fachschule für Blumenkunst: Für Schüler und Schulleiterin.

Freising - Die diesjährige Abschlussfeier der Staatlichen Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan war ein in mehrfacher Hinsicht denkwürdiger Abend. Für die Schulleiterin Marianne Wieler war es aufgrund des nahen Ruhestandes nämlich zweierlei: ein eigenes Abschiednehmen und die Verabschiedung ihrer liebgewonnen Studenten. Dabei war die Atmosphäre zwischen Kreativität und Wehmut außergewöhnlich – es lag Poesie in der Luft.

Ohne Zweifel, diese Abschlussfeier war etwas ganz Besonderes. Einen Tag zuvor wurde Marianne Wieler, von allen nur „Fee“ genannt, feierlich verabschiedet – jetzt war es an ihr, die Türen weit für ihre Absolventen aufzustoßen. In einer kleinen Rückschau erinnerte Wieler an die vergangenen zwei Jahre und an Höhen und Tiefen. Trotz so mancher Corona-Widrigkeit sei vieles überaus gut gelungen, zahlreiche Arbeiten wären auch für sie einfach nur „magisch“ gewesen. Sie mahnte, den „Weihenstephaner Geist“ auch weiterhin im Herzen zu tragen, egal wohin es ihre Absolventen auch verschlagen würde.

Marianne Wieler sorgte für Gänsehaut-Momente

Dabei, so Wieler, sei es jetzt zwar wichtig, einen Plan zu haben – viel bedeutender seien aber, viel Energie und noch mehr Optimismus im Gepäck zu haben. „Ich bin mir sicher, ihr habt viele kreative Ideen“, sagte Wieler. Aber sie dankte auch allen Kollegen dafür, mit ihr dieses Schiff durch alle Stromschnellen und sämtliche Stürme zuverlässig gelenkt zu haben. Gerade bei diesen Danksagungen mit Gänsehaut-Momenten war deutlich zu spüren, wie empathisch und großherzig diese Frau ist – mit klarem Blick und weitem Horizont.

Für eine besondere Überraschung sorgte dann die Fachlehrerin und Vizepräsidentin des Fachverbands Deutsche Floristen, Karin Pressel: Statt Abschiedsworten gab es von ihr ein Abschiedslied – und was für eines! Unterstützt von der Hausband des Abends Apollon´s Smile sang Pressel „What´s Up“ von den 4 Non Blondes, einem Song über die Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen. Dabei glänzte Pressel mit ihrer Interpretation derart, dass die ersten Tränen flossen. Und auch das sollte nicht unerwähnt bleiben: Apollon´s Smile hat für die Verabschiedung die ideale Song-Auswahl getroffen, um die magische Atmosphäre perfekt zu bebildern.

+ Stolz auf ihre Besten war natürlich die scheidende Schulleiterin Marianne Wieler. Die Einser-Absolventinnen Lea Schink (1,12), Natascha Heubeck (1,09) und Charlotte Stöferle (1,20, v. l. ) bekamen eine Urkunde überreicht. © Lehmann

Die Besten der Besten wurden ausgezeichnet

Zutiefst berührend waren aber vor allem die Haikus, die für die Absolventen geschrieben worden waren. Jeder Einzelne bekam so ganz besondere und poetische Zeilen über seine Stärken und Lieben als Erinnerung an einen ganz besonderen Schulalltag überreicht. Denn Poesie, und das war auch deutlich in den ausgestellten Blumenkunst-Werken zu sehen, ist ein zentraler Punkt ihrer Arbeiten.

Ein zentraler Punkt der Abschlussfeier waren die hervorragenden Leistungen der Studenten. Auch heuer konnte nämlich der Meisterpreis via Urkunde für die Besten überreicht werden: Natascha Heubeck mit einem Schnitt von 1,087, Lea Schink mit 1,120 und Charlotte Stöferle mit 1,200. Außerdem haben sechs Absolventen ihre Fachhochschulreife erlangen können. Alle zwölf Studenten des Jahrgangs haben bestanden und können jetzt mit ihrem erfolgreichen Abschluss neue Wege einschlagen.

Tränen in den Augen hatte aber auch Wielers Nachfolger Jens Gramberg-Madel bei den letzten Worten des Abends. Seiner Vorgängerin zollte er größten Respekt für ihr sehr großes Engagement. Damit habe Marianne Wieler eine ganze Schul-Ära geprägt.

