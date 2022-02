Bauhofteam Fahrenzhausen fleißig und kreativ

Von: Nico Bauer

Die Brücke am Unterbrucker Weiher ist wieder ein kleines Schmuckstück. © Bauer

Gemeindemitarbeiter Fahrenzhausens haben im Winter alle Hände voll zu tun - weit mehr als den Winterdienst.

Fahrenzhausen – Den Mitarbeitern des Fahrenzhausener Bauhofs war es in den vergangenen Tagen und Wochen nicht langweilig. Mit der Erneuerung einer Fußgängerbrücke am Unterbrucker Weiher haben sie ein wahres Schmuckstück geschaffen. Außerdem laufen derzeit Touren zur Baumkontrolle auf öffentlichem Grund. Die Brücke am Weiher war etwas in die Jahre gekommen und bekam durch das eigene Personal der Gemeinde einen neuen Untergrund.

Die Brücke neben dem Weiher führt über den Mühlbach westlich aus dem Ortsteil Unterbruck in die freie Landschaft hinaus. Das Bauhof-Team baute mit Lärchenbrettern einen neuen Belag für die Brücke. Damit schaut der von Spaziergängern und Radfahrern viel genutzte Übergang wie neu aus.

Eine andere wesentliche Aufgabe hat der Bauhof in den Wintermonaten mit der Pflege von Hecken, Waldflächen und Bäumen auf öffentlichem Grund. Baumschneide- und Fällarbeiten dürfen nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar aufgrund des Vogelschutzes vollzogen werden. Deshalb muss die Kontrollrunde in den nächsten vier Wochen abgeschlossen werden.

Derzeit sind in Fahrenzhausen bei den Großbäumen auch Baumkletterer im Einsatz. Teilweise wird das fachkundige Personal des Bauhofes auch mit externen Gutachtern verstärkt, um die richtigen Maßnahmen bei der Pflege zu treffen. „Ziel bei diesen Maßnahmen ist die Herstellung und der Erhalt der Verkehrssicherheit sowie ein weitmöglichst schonender Eingriff, um den Erhalt von Großbäumen in ihrer natürlichen Form zu gewährleisten“, sagt Bürgermeister Heinrich Stadlbauer. Er bittet um Verständnis, dass bei einer Unfallgefahr durch instabile Bäume in Ausnahmefällen Fällungen vorgenommen werden.

Parallel werden verschiedene Feld- und Wildhecken unterschiedlich stark zurückgeschnitten. Ziel ist es, die Hecken zu verjüngen und sie damit vital für die Umwelt zu halten. Auch hier betont der Bürgermeister, dass man mit Fingerspitzengefühl vorgeht, um die heimische Natur langfristig gesund zu halten.