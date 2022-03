Neuer Friedhof in Fahrenzhausen: Gemeinderat trifft Entscheidungen zu Parkplätzen und zur Zufahrt

Die Anzahl der Stellflächen für Autos am Friedhof wird nach einer Debatte von zehn auf 15 Parzellen erhöht. © Grafik: Gemeinde Fahrenzhausen

Die Pläne für die Infrastruktur des neuen Friedhofs in Fahrenzhausen stehen. Strittige Themen wurden jetzt im Gemeinderat ausgeräumt.

Fahrenzhausen – Der neue Friedhof in Fahrenzhausen bekommt auf der Seite der Kreisstraße eine ausgebaute Zufahrt, und es werden zusätzliche Parkplätze geschaffen. Dahinter will man eine Blumenwiese ansähen. Zudem soll in unmittelbarer Nähe ein Lagerplatz für den örtlichen Bauhof entstehen.

Das wurde jetzt im Infrastruktur- und Umweltausschuss beschlossen. Strittig war unter den Gemeinderäten, ob die von der Verwaltung vorgesehenen zehn Parkbuchten entlang des Friedhofs reichen, oder ob 15 nicht doch besser wären.

Für Letzteres sprachen sich etwa Rainer Pflügler (FBL) und Christian Mößmer (FWE) aus. Pflügler stellte im Ausschuss die Frage: „Warum nicht mehr Parkplätze schaffen?“ Als Begründung für seinen Vorschlag von 15 Stellplätzen nannte Mößmer, dass bei Beerdigungen schnell so viele Autos zusammenkämen. Bürgermeister Heinrich Stadlbauer zeigte sich kompromissbereit. „Das können wir gerne machen“, lenkte er ein.

Bauliche Vorbereitungen laufen bereits

Auch die Frage, ob sich die Zufahrt, so wie sie angedacht ist, denn gänzlich im Eigentum der Gemeinde befinde, stellte sich bei der Debatte im Ausschuss. Stadlbauer sprach davon, dass man den genauen Verlauf der Zufahrt dahingehend noch abstimmen müsse. Mößmer forderte, die Grenzverläufe genau anzuschauen und zu klären. Stadlbauer erweckte jedoch nicht den Eindruck, als würden die Eigentumsverhältnisse ein Problem bei der Herstellung der Zufahrt darstellen.

Einem Lageplan zufolge gibt es zwei Zufahrten: eine aufseiten besagter Parkplätze und eine an der Ortsverbindungsstraße nach Viehbach. Letztere ist für das Bauhoflager gedacht. Die baulichen Vorbereitungen für die Parkplätzen und das Bauhoflager laufen bereits, Bagger und andere Maschinen stehen bereit. Bis dato ist der neue Friedhof in Fahrenzhausen nur zu einem sehr geringen Teil ausgelastet. Wie von Hauptamtsleiter Franz Hermann zu erfahren war, reiche die Kapazität bestimmt noch für 20 Jahre.