Fahrerin (65) kam auf die Gegenfahrbahn: Drei Verletzte bei Attaching

Die Polizei und Rettungsdienste hatten bei dem Unfall Einiges zu tun. Es gab drei verletzte. © Rene Ruprecht

Gewaltig gekracht hat es am Montagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der B 301 in Höhe Attaching.

Freising - Wie die Polizei meldet, war eine Freisingerin (65), die mit ihrem VW auf der B 301 vom Flughafen in Richtung Freising unterwegs war, kurz vor der Abzweigung nach Attaching auf die Gegenspur geraten. Der VW prallte dort gegen den Mercedes eines Freisingers (32). Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Unfallverursacherin, der Mercedesfahrer und dessen Beifahrer kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Sachschaden: 35 000 Euro. Die FFW Freising war mit 18 Kräften im Einsatz.