Fairtrade-Stadt Freising feiert zehnten Geburtstag mit großem Fest - Botschaft an alle Bürger

Von: Andreas Beschorner

Vorfreude aufs faire Fest: (v. l.): Susanne Höck, Karl-Heinz Wimmer und Monika Hobmair vom Fairen Forum sowie OB Tobias Eschenbacher und Johanna Sticksel (Treffunkt Ehrenamt). © Beschorner

Wegen Corona konnte Freising seinen zehnten Geburtstag als Fairtrade-Stadt 2021 nicht feiern. Jetzt wird das Fest nachgeholt - mit Aktionen für Klein und Groß.

Freising – Im Jahr 2011 hatte sich die Stadt Freising erfolgreich um das Siegel „Fairtrade-Stadt“ beworben. Fünf Mal ist man seither immer wieder ebenso erfolgreich zertifiziert worden. Das zehnjährige Jubiläum dieser Erfolgsgeschichte wollte man eigentlich 2021 feiern, aber Corona machte der Stadt und der Agenda21-Gruppe Faires Forum einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wird die Feier nachgeholt – am Samstag, 9. Juli, mit einem Stadtfest.

Fairtrade-Verantwortliche wollen eine Botschaft vermitteln

Das „10 plus 1“-Fest, wie es Susanne Höck, eine der Sprecherinnen des Fairen Forums bei der Programmvorstellung am Dienstag ausdrückte, will der Öffentlichkeit in Erinnerung rufen, dass Freising „Fairtrade-Stadt“ ist und welche Verpflichtungen Verwaltung, Stadtrat, Schulen, aber auch die Zivilgesellschaft damit eingegangen sind.

Die zentrale Botschaft: „Wir können alle etwas dafür tun, dass von unserem Wirtschaften kein Schaden ausgeht“, so Höck. Sie freute sich deshalb auch darüber, dass es gelungen sei, im März die Stelle für Kommunale Entwicklungspolitik in der Stadt anzusiedeln.

Bigband, Modenschau und Kinderprogramm

Mit welchen Programmpunkten man diese Botschaft und die „Gerechtigkeit gegenüber dem globalen Süden“ vermitteln will, erläuterte Höcks Sprecher-Kollegin Monika Hobmair. Startschuss ist am 9. Juli um zehn Uhr auf dem Marienplatz, wo OB Tobias Eschenbacher sprechen wird.

Die Bigband des Josef-Hofmiller-Gymnasiums (JoHo) wird aufspielen, das Camerloher- und das Dom-Gymnasium werden zusammen mit Fashion and more eine Modenschau veranstalten, Weltladen und JoHo werden Passanten befragen und allen, die daran teilnehmen, eine Rose überreichen. Zudem wird das Faire Forum mit einem Infostand vertreten sein, ein Kinderprogramm ist auch geplant.

Zum Rahmenprogramm gehört ab zwölf Uhr die vom Kreisbildungswerk initiierte Vorführung des Films „The True Cost – Der Preis der Mode“ im St. Georgssaal am Rindermarkt; eine Dokumentation, die die Abgründe hinter der schillernden Fassade der Modeindustrie aufdeckt.

Vhs-Ausstellung und Rundgang durch die Stadt

Um 14 Uhr startet am Marienplatz ein Walk & Talk der Domberg-Akademie – ein Rundgang durch die Stadt ganz unter dem Aspekt des fairen Handels. Wo gibt es in Freising Orte des Fairen Handels? Was fehlt bisher? Und was steckt hinter den verschiedenen Labels? Fragen, die auf der zweistündigen Tour durch Freising beantwortet werden, bis man am Ende im Café Übrig einkehrt.

Bereits ab 7. Juli kann in den Räumen der Vhs die Ausstellung „Vergessene Welten und blinde Flecken“ besucht werden, die sich mit den Bedingungen in den Ländern der südlichen Halbkugel beschäftigt. Die Ausstellung läuft dann bis zum 31. Juli.

