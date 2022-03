Fall von Staupe im Landkreis Freising nachgewiesen - So schützen Sie Ihren Hund!

Auch Hunde sind durch die Staupe gefährdet. Deshalb sollte man die Vierbeiner vor allem in der Nähe von Waldgebieten immer anleinen. © Forster

Im Landkreis Freising gibt es einen aktuellen Fall von Staupe. Die Viruserkrankung kommt vor allem bei Mardern vor. Aber auch bei Hunden.

Freising - Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat das Staupevirus bei einem Fuchs aus dem Gemeindegebiet Au nachgewiesen. Das meldet das Landratsamt Freising. Und weiter: „Bei der Staupe handelt es sich um eine Viruserkrankung, die insbesondere bei Hunde- und Marderarten vorkommt.azu zählen neben Hund und Fuchs beispielsweise auch Dachs, Marder, Iltis und Wiesel. Für Menschen ist das Staupevirus ungefährlich.

Symptome bei befallenen Tieren sind unter anderem hohes Fieber und Abgeschlagenheit. Hinzu kommen je nach Schwere der Erkrankung Durchfall oder Erbrechen.“ Übertragen werde das Virus „meist durch direkten Kontakt mit erkrankten Tieren, aber auch über Futter, Wasser oder Gegenstände, die mit Sekreten oder Ausscheidungen von infizierten Tieren verunreinigt wurden.“ Je nach betroffenem Organsystem könne die Erkrankung einen milden Verlauf nehmen oder bei Befall des Nervensystems tödlich enden: „Hat das Tier die Infektion überstanden, treten oft ausgedehnte Defekte des Zahnschmelzes auf.“

So kann man Hunde vor dem Virus schützen

Zum Schutz vor einer Ansteckung von Haushunden empfiehlt das Veterinäramt am Landratsamt „allen Hundehaltern, den Impfschutz ihres Hundes gegebenenfalls in Absprache mit dem Tierarzt zu prüfen, und falls erforderlich aufzufrischen.“ Außerdem weist das Veterinäramt darauf hin, dass grundsätzlich ein Kontakt von Hunden zu Wildtieren vermieden und Hunde in Waldnähe angeleint werden sollten.

Das Landratsamt Freising „bittet Bürgerinnen und Bürger, auffällige oder verendet aufgefundene Füchse dem zuständigen Jäger oder der Polizei unter Angabe des Fundorts zu melden. Bei Wildtieren mit oben geschilderter Symptomatik besteht der Verdacht, dass sie mit einer auf Tiere übertragbaren Krankheit infiziert sind. Darum weist das Landratsamt Freising vorsorglich darauf hin, „dass zugehörige Tierkörper von Jägern als Material der Kategorie 1 entsorgt werden müssen“.

