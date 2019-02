Familie erlebt schrecklichen Morgen: Haus und Wintergarten in Attaching in Flammen

Der Wintergarten und ein Teil des Dachstuhls eines Wohnhauses an der Straße Am Sportplatz in Attaching standen in Flammen.

von Wolfgang Schnetz

Gegen 6 Uhr heulten am Freitag die Sirenen der FFW Attaching und der beiden Freisinger Feuerwachen. Der Wintergarten und ein Teil des Dachstuhls eines Wohnhauses Am Sportplatz in Attaching standen in Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, konnten sich ins Freie retten.