Familiendrama auf dem Weg nach Freising: Kleinkind (1) im Zug zurückgelassen - Polizei sorgt für Happy End

Von: Magdalena Höcherl

Beherzter Einsatz: Durch das gute Teamwork von Polizei und Bahn konnte eine ungeplant alleinreisende Einjährige wohlbehalten zu ihrer Familie zurückkehren. © Bundespolizei

Im Alex-Zug hat sich ein Familiendrama abgespielt: Der Zug fuhr mit der einjährigen Tochter an Bord los, die Eltern standen jedoch am Bahnsteig. Die Freisinger Polizei war letztlich Retter in der Not.

Freising/München – Es ist vermutlich eine der schlimmsten Szenen, die man sich als Elternteil vorstellen kann: Mutter und Vater stehen am Bahnhof, der Zug fährt los – und darin befindet sich das einjährige Kind. So geschehen am Dienstagnachmittag in München. Doch durch die Hilfe der Polizei fand das Familiendrama in Freising doch noch ein Happy End.

Eltern steigen nur kurz zum Telefonieren aus

Am Münchner Hauptbahnhof machte sich ein Paar am Dienstag mit dem Alex-Zug auf den Weg nach Prag. Vor der Abfahrt gegen 14.45 Uhr mussten die Eltern noch einmal kurz telefonieren. „Für eine bessere Verbindung stiegen sie dafür aus. Die vermutlich schlafende Tochter im Kinderwagen und das Gepäck ließen sie dafür kurz im Wagen zurück“, berichtet Wolfgang Hauner von der Bundespolizei München.

Doch diese wenigen Augenblicke reichten aus: Das Unglück nahm seinen Lauf. Die Türen schlossen sich und der Alex fuhr los. Vom Bahnsteig aus mussten die Eltern mitansehen, wie der Zug aus dem Bahnhof fuhr – mit ihrer einjährigen Tochter an Bord.

Zugbegleiter kümmert sich um das Mädchen

Nach dem ersten Schock meldete sich das Paar auf der Polizeiwache im Bahnhof und schilderte das Drama. Die Beamten ermittelten den nächsten planmäßigen Halt des Zugs in Freising und alarmierten den Zugbegleiter, der sich dann während der Fahrt zusammen mit einem reisenden Beamten der Münchner Polizei um die ungeplant alleinreisende Einjährige kümmerte.

In der Domstadt nahm dann eine zwischenzeitlich informierte Streife das Mädchen samt Gepäck entgegen und fuhr damit zurück nach München. Kurz vor 16.30 Uhr war die Familie wieder komplett und konnte sich auf den Weg nach Prag machen – diesmal gemeinsam.

