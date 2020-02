Närrische Tage: Das ist von Weiberfasching bis Faschingsdienstag im Kreis Freising geboten

Die Narren sind los: Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, geht der Fasching im Landkreis Freising noch einmal in die Vollen. Ein Überblick von Weiberfasching bis Faschingsdienstag.

Landkreis – Auf dem Marienplatz in Freising herrscht am Faschingssonntag buntes Treiben. Von 12 bis 18 Uhr lädt die Stadt zum großen Spektakel mit Show- und Tanzeinlagen sowie einem DJ ein. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm.

Sieben Umzüge im Landkreis

„Damisch Moosburg“ heißt es von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 19.30 Uhr in der Stadthalle in Moosburg. Der Umzug am Dienstag beginnt um 14 Uhr. Ein solcher macht sich auch am Samstag in Langenbach (15 Uhr), am Sonntag in Au/Hallertau (ab 14 Uhr) und am Dienstag in Nandlstadt (14 Uhr) auf den Weg.

In Mauern sind Faschingsfans die nächsten fünf Tage dauernd unterwegs: Heute und morgen ab 19.30 Uhr im Alten Wirt. Am Sonntag findet um 14 Uhr ein Faschingszug durch die Gemeinde statt. Am Dienstag findet im Alten Wirt von 19 bis 23.30 Uhr der Kehrausball mit der Band TopTears statt.

In Eching wird heute ab 19 Uhr im Bürgerhaus Weiberfasching gefeiert. findet am Samstag der „Ball der bösen Buben“ des Burschenvereins statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. In Günzenhausen kümmern sich am Sonntag die Burschen um das Faschingstreiben. Los geht’s bereits ab 9.30 Uhr, der Zug setzt sich um 14 Uhr in Bewegung.

Endspurt in Fahrenzhausen und Kammerberg: Am Dienstag geht es von 11 bis 18 Uhr in beiden Gemeinden rund. Durch Fahrenzhausen schlängelt sich ab 13 Uhr ein Faschingszug. Ab 18 Uhr wird im Sportheim Kammerberg Kehraus gefeiert. Und dann ist der Fasching 2020 vorbei.

