Fasching anno dazumal: Vor 150 Jahren feierte man in Freising mit Punsch und Perücke

„Gymnastische Übungen“ waren in der Pause dieses Tanz-Kränzchens angesagt. © Repro: Lorenz

Kränzchen und Redouten: Wie man vor mehr als 150 Jahren in Freising „Carneval“ feierte.

Freising – Jetzt haben sie wieder überall stattgefunden: die Faschingsbälle, einer größer und bunter als der andere – mit Ordensverleihungen und Garde-Verrenkungen, mit Showtänzen und akrobatischen Zwischennummern. Doch wie wurden eigentlich die närrischen Tage anno dazumal im Landkreis gefeiert? Schon vor über 150 Jahren war der Fasching nämlich ein wichtiger Bestandteil im kulturellen Leben der Domstadt – nur hieß dieser damals in Bayern noch „Carneval“ und statt zu Aperol Spritz griffen die Leute eher zu Punsch.

Schützenball verlief „in hellster Freude“

Eine Anzeige vom 3. März 1859 im Freisinger Wochenblatt gibt etwa Auskunft darüber, was einst zu den Faschingstagen in Freising geboten wurde – nämlich sogenannte „Redouten“, also Maskenbälle mit Spiel und Tanz und sonstigen Darbietungen. Etwa wie jene Anfang März 1859 im Theater-Saal: mit Orchestermusik, Tänzen in „altmodischen Kostümen“ und einer Zauber-Pantomimen-Schau während der Pausen. Für alle, die das Tanzbein schwingen wollten, gab es bereits eine Liste jener Tänze, die an diesem Abend angesagt sein würden – unter anderem Walzer, Gallopaden und Polka-Mazurkas. Die Rückschau in der gleichen Ausgabe verrät dabei auch einiges über die restlichen Bälle und Veranstaltungen, die einst in Freising während der Faschingszeit auf die Beine gestellt worden waren. So heißt es etwa: „Der Schützenball verlief in hellster Freude“ – hier wurde scheinbar sogar die Operette „Vom Regen in die Traufe“ als Unterhaltungs-Highlight auf die Bühne gebracht.

Rittern und Schwarzen Dominos wurde der Zugang zu diesem maskierten Kränzchen verwehrt. © Repro: Lorenz

Weniger begeistert zeigte sich der damalige Reporter allerdings vom vielleicht ersten größeren Freisinger Faschingsumzug, hier als Maskenzug beschrieben, im Jahr 1859. Bei dem vom Theaterdirektor Ferdinand Krägel initiierten Umzug durch die ganze Stadt habe es nämlich deutlich „an Heiterkeit gemangelt“.

Perücken als Recycling-Modell

Milder stimmte den Journalisten dann das Ausklingen des Umzugs bei einem geselligen Beisammensein und der Aufführung eines „Holzschuhtanzes“, der die Freisinger angeblich zu Jubelstürmen hinreißen ließ. Positiv überrascht war der Reporter auch vom „Joppenball“ des Schützenkränzchens der Eichenplantage – vor allem, weil dieser wohl überraschend ungezwungen vonstattenging. Einziger Kritikpunkt bei diesem Ball: Statt den angekündigten Musikkünstlern traten wohl „allenfalls gerade noch Verwendbare“ auf.

„Komisch-pantomimische Szenen“ versprach Theater-Direktor Müller bei diesem Ball, der vor mehr als 160 Jahren in Freising stattfand. © Repro: Lorenz

Doch wie verkleidete sich jetzt eigentlich der feierwillige Freisinger für den Carneval? Einen guten Rat hatte damals der hiesige Friseur Eduar Haager auf Lager, der in seiner Anzeige mit Folgendem warb: „Für diesen Carneval empfehle ich zu verschiedenen Kostümen ganz neue Bärte, Locken und Perücken.“ Der Clou daran: Haager bastelte diese scheinbar aus „weggeworfenen und ausgegangenen Haaren“ – sozusagen als frühes Recycling-Modell. Angeblich „billigst“ hergestellt werden konnten auch vollständige Maskenanzüge nach jeweiligen Zeichnungen – möglicherweise könnte es sich dabei um sogenannte Harlekin-Kostüme oder Ähnliches gehandelt haben. Für kurze Zeit waren auch sogenannte venezianische Masken en vogue, danach wird allerdings häufig nur noch von „anständigen“ Masken gesprochen, ohne detaillierter darauf einzugehen.

„Schwarze Dominos“ waren unerwünscht

Was jedoch auffällig ist: Niemand wollte auf seinem Ball Leute sehen, die als „Schwarze Dominos“ hereinschneiten – diesen wurde der Zutritt sogar strikt verweigert, wie auch Bürgern im Benitianer-Mantel. Das Domino-Gewand, so gibt es jedenfalls die Recherche her, ist eine schwarze Bekleidung mit einer weiten, tief in das Gesicht gezogenen Kapuze, welche früher zur Kleidung der Geistlichen in Südeuropa gehörte. Später entwickelte sich dieses Kostüm weiter – und zwar mit einer zusätzlichen Pestmaske.

Übrigens: Faschingsbälle gingen oft einher mit „Punsch-Partien“. Überhaupt tranken damals die Leute scheinbar gern dieses Getränk in den kälteren Monaten, was zahlreiche Einladungen in der Tages- und Wochenpresse beweisen. Was es einst bei den Bällen außer den klassischen Faschingskrapfen zu Essen gab, ist leider nicht überliefert.

Allerdings könnten die Schmankerl von damals durchaus auf die Linie geschlagen haben. Nicht umsonst gab es beim Ball des Turnvereins Freising 1878 während der Pause „gymnastische Übungen“.

Von Richard Lorenz

