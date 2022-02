Faschingsfinale im nördlichen Landkreis Freising: Mit diesen Aktionen trotzen die Narrhallen der Pandemie

Von: Armin Forster, Andrea Hermann

Süße Aktion: Nandlstadts Narrhalla verkauft Krapfen. Und auch viele andere Faschingsvereine im nördlichen Landkreis Freising haben sich kleine Aktionen und Programmpunkte für den Faschingsendspurt einfallen lassen. (Symbolbild) © dpa

Corona verhindert viele Veranstaltungen. Dennoch: Zahlreiche Narrhallen im nördlichen Landkreis Freising werden zum Faschingsendspurt aktiv. Eine Übersicht.

Nördlicher Landkreis – Mit dem Unsinnigen Donnerstag wird traditionell der Faschingsendspurt eingeläutet. Doch heuer wird das närrische Finale ruhig: Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, und auch Aktionen im Freien sind wegen der vielen Auflagen für die Vereine nur schwer zu stemmen. Trotzdem sind einige Faschingsgesellschaften bemüht, für kleine, bunte Farbtupfer in der tristen Corona-Zeit zu sorgen.

Show in Langenbach

Mit einem strengen Hygienekonzept und Auftritten ausschließlich im Freien startet die Kinder- und Jugendgarde Langenbach am Unsinnigen Donnerstag in die Saison. Neun Auftritte sind bis Faschingsdienstag geplant – vor allem vor Seniorenheimen, Kindergärten und Schulen. Unter dem Motto „Zurück in den Fasching“ werden die elf Tänzerinnen und zwei Tänzer um Trainerin Daniela Wißuwa für gute Laune sorgen.

Krapfen in Nandlstadt

Die Narrhalla Nandlstadt hatte bis zuletzt gehofft, zum Faschingsendspurt eine Aktion organisieren zu können. Doch die Auflagen sind enorm. Immerhin: Das Team um Vorsitzende Katharina Hörhammer hat für den Faschingssonntag, 27. Februar, einen Krapfenverkauf organisiert – von 13 bis 16 Uhr vor der Hopfenhalle.

Orden in Attenkirchen

Eine große Ordensverleihung veranstaltet die Narrhalla Attenkirchen am Faschingssonntag, 27. Februar, vor dem Rathaus – von 14 bis 16 Uhr. „Jeder der möchte, kann sich gegen eine Spende von unserem Prinzenpaar Jessica I. und Kevin I. einen Orden übergeben lassen. Holt euch ein Stück vom Attenkirchener Fasching in euer Haus“, lautet der Aufruf auf der Facebook-Seite. Interessierte sollen sich bei 2. Vorsitzenden Oliver Schmied unter Tel. (01 57) 34 73 73 30 melden. Die Narrhalla bittet darum, bei der Ordensverleihung FFP2-Masken zu tragen.

Besuche in Moosburg

Wegen der Pandemie hat sich auch die Narrhalla Moosburg gegen Veranstaltungen entschieden, wie Vereinssprecherin Lisa Joachimsthaler unserer Zeitung erklärt. Lediglich Besuche einer kleinen Abordnung rund ums Prinzenpaar seien am Unsinnigen Donnerstag in Moosburger Seniorenheimen und dem Anneliese-Schweinberger-Haus der Lebenshilfe geplant gewesen. „Allerdings wurden zwei von drei Altenheim-Besuchen wieder abgesagt – offenbar wegen Corona“, berichtet Joachimsthaler. Am Freitag stehe noch eine Stippvisite in der Moosburger Außenstelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums Freising auf dem Plan. „Es ist total schade, dass nicht mehr stattfinden kann, aber wir stehen schon in den Startlöchern für unser großes Prinzenjubiläum“, erklärt die Narrhalla-Sprecherin. Das Motto lautet dort: „90 Jahre Narretei – wenn nicht im Fasching, dann im Mai“.

„Drive-in“ in Mauern

Da auch in Mauern der Fasching nicht wie geplant stattfinden kann, hat die dortige Narrhalla einen „Faschings-Drive-In“ organisiert. Boxen mit Krapfen, Flüssigem, Deko, Süßigkeiten und Co. gibt’s für alle, die vorbestellt haben, am Faschingssamstag, 26. Februar, von 14 bis 18 Uhr am Schlossplatz abzuholen. Wer spontan Krapfen abholen möchte, ist ebenfalls willkommen.

