„Fast wie in den schlimmsten Zeiten“: Klinikum Freising kämpft mit Personalausfällen und vielen Corona-Patienten

Von: Manuel Eser

„Kann absolut keine Entwarnung geben“: Dr. Christian Fiedler im Gespräch mit FT-Redakteur Manuel Eser. Das Bild stammt aus dem Frühjahr 2020. archiv © lehmann

Das Klinikum Freising kämpft mit Personalausfällen und etlichen Corona-Patienten. Die Lage ist laut des Pandemiebeauftragten „fast wie in den schlimmsten Zeiten“.

Während die Politik die Schutzmaßnahmen gegen Corona weitestgehend lockert, arbeitet das medizinische Personal in Freising Corona-bedingt weiterhin unter Hochdruck. Die Lage am Klinikum Freising: weiter angespannt. Im FT-Interview berichtet der Pandemie-Beauftragte des Krankenhauses, Dr. Christian Fiedler, von schweißtreibenden und zeitraubenden Behandlungen, und warum er „absolut keine Entwarnung“ geben kann.

Herr Dr. Fiedler, viele bayerische Krankenhäuser leiden unter Personalmangel aufgrund von Corona-Infektionen. Wie sieht die Lage im Klinikum Freising derzeit aus?

Wir haben, wie alle Häuser im Rettungszweckverband, derzeit mit Personalausfällen zu kämpfen – und zwar deutlich ausgeprägter, als es sonst zu dieser Jahreszeit üblich ist. Daran sind allerdings nicht nur Corona-Infektionen schuld, sondern wir haben auch mit anderen Krankenständen zu kämpfen.

Spielt auch Burnout eine Rolle?

Offiziell haben wir keinen Fall gemeldet. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt, denn die berufliche Belastung durch Corona war und ist enorm.

46 Corona-Patienten gleichzeitig auf der Isolierstation

Gibt es Arbeitsausnahmegenehmigungen für Kontaktpersonen, die nicht positiv auf Corona getestet wurden?

Nein, denn es gibt keine Kontaktpersonen in dem Sinne mehr: Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist geboostert und muss daher nicht in Quarantäne. Darüber hinaus werden auch die Schutzmaßnahmen strikt eingehalten, sodass es bei den wenigen Ungeimpften ebenfalls zu keinen engen und kritischen Kontakten kommt. Alle Mitarbeiter, die sich derzeit in Quarantäne befinden, sind auch positiv getestet.

Wie stark ist die Zahl der Corona-Patienten in letzter Zeit gestiegen?

Im Januar hatten wir 46 neue Corona-Aufnahmen, wobei sich maximal 13 Patienten gleichzeitig auf den Isolierstationen befunden haben. Im Februar hat sich die Zahl dann noch einmal deutlich erhöht. Da waren es 98 neue Corona-Aufnahmen mit maximal 30 Patienten auf den ISO-Stationen. Jetzt im März hatten wir bisher 90 neue Corona-Aufnahmen im Klinikum, wobei wir es auf den ISO-Stationen tatsächlich schon mit 46 Patienten gleichzeitig zu tun hatten. Das sind fast so viele wie in den schlimmsten Zeiten.

Die Versorgung sorgt für Zeitdruck und Stress

Das sind drastische Zahlen, bedeutet aber auch, dass die meisten Corona-Patienten nicht mehr auf der Intensiv-, sonder auf den Isolierstationen liegen, richtig?

Ja, wir haben den Anstieg vor allem bei den isolierungspflichtigen Patienten und mussten deshalb neben der bisherigen Isolierstation noch weitere Betten in zweianderen Stationen hinzunehmen. Wir haben also drei Isolierstationen in Betrieb. Auf der Intensivstation sind hingegen derzeit wenige bis keine Patienten, die wegen Corona dort liegen müssen.

Können Sie erklären, warum der Pflege-Aufwanddennoch enorm hoch ist – auch wenn die Corona-Fälle in der Regel nicht mehr so schwer verlaufen wie in der Delta-Welle?

Der Pflegeaufwand ist zusätzlich erhöht, da für die Versorgung infizierter Patienten besonders strenge Hygienemaßnahme gelten, was – nebenbei gesagt – auch für andere ansteckende Krankheiten wie Influenza gilt. So müssen sich Pflege und Ärzte bei jedem Betreten des Patientenzimmers komplett mit Schutzausrüstung einkleiden. Die Versorgung beim Patienten ist in einer solchen Montur natürlich anstrengender und schweißtreibend. Zudem dauert die Versorgung durch die Mehraufwand länger und sorgt für Zeitdruck und Stress.

Wie hoch ist denn der Prozentsatz der ungeimpften Corona-Patienten?

Stand heute haben wir 30 Corona-Patienten, davon sind 17 ungeimpft acht doppelt geimpft und fünf geboostert. Das ist aber eine Momentaufnahme, wir hatten auch schon mal hauptsächlich Geimpfte und Geboosterte. Die werden aber in der Regel weniger krank – es sei denn sie haben Vorerkrankungen.

Wir können hier absolut keine Entwarnung geben.

Und wie alt sind diese Patienten?

22 Patienten sind älter als 70, fünf liegen im Alter zwischen 60 und 70 Jahre, drei sind jünger als 60.

Wenn das Personal weiterhin am Limit arbeiten muss wie derzeit der Fall – wie sieht dann die Stimmung im Klinikum im Hinblick darauf aus, dass die Politik jetzt die Schutzmaßnahmen lockert?

Wir können hier absolut keine Entwarnung geben. Daher setzen wir im Klinikum auch weiter auf Masken- und Testpflicht bei Besucherinnen und Besuchern, Tests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. Viele Mitarbeiter sind natürlich erschöpft und auch genervt, dass es mit Corona immer so weiter geht. Deshalb halten wir im Klinikum die von mir genannten Schutzmaßnahmen auch weiterhin für elementar wichtig.