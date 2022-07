Medienunternehmer will erneut in den Landtag: Helmut Markwort (86) greift von Freising aus nochmal an

Ein „richtiges Zugpferd“ hat die Kreis-FDP für die Landtagswahl im nächsten Jahr gesucht – und in Helmut Markwort gefunden – hier mit dem Kreisvorsitzenden Timo Ecker und der Bezirkstagskandidatin Frauke-Sophie Nieskens. © FDP-Kreisverband Freising

Die Kreis-FDP sorgt schon jetzt für Wahl-Schlagzeilen: Sie nominiert den prominenten Medienunternehmer Helmut Markwort (86) als Landtagskandidat für die Wahl 2023.

Landkreis – Freising bekommt einen prominenten Kandidaten: Der Medienunternehmer Helmut Markwort (86) will 2023 nochmal in den Landtag – und Freising wird sein Basislager für diese Unternehmung. Der Kreisvorstand der FDP hat den FOCUS-Gründer einstimmig für den Stimmkreis Freising vorgeschlagen. Hintergrund: Markwort hatte 2013 noch in München-Land kandidiert – und stolze 10,3 Prozent der Erststimmen geholt. Trotzdem wollte man Markwort kein weiteres Mal nominieren, es gab mehrere Gegenkandidaten. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum der Journalist nach Freising ausgewichen ist. Es selbst wohnt in Bogenhausen. Als Bezirkskandidatin wurde Frauke-Sophie Nieskens aus Freising nominiert.

Die Begründung

„Wir nominieren mit Helmut Markwort und Frauke-Sophie Nieskens ein starkes Team für die anstehende Landtags- und Bezirkstagswahl“, teilte am Donnerstag FDP-Kreisvorsitzender Timo Ecker mit. „Sie passen beide hervorragend zu unserem Landkreis und spiegeln die Vielfalt des Stimmkreises hervorragend wider.“ Markwort und Nieskens brächten „Tradition und Moderne zusammen, sind städtisch wie ländlich verwurzelt und vertreten mehrere Generationen“.

Als FDP habe man sich das Ziel gesetzt, die bisherigen Stimmkreisabgeordneten herauszufordern – denn Freising brauche eine liberale Vertretung. Deshalb habe man sich auf die Suche nach einem „richtigen Zugpferd und politischen Schwergewicht“ gemacht. Markwort habe die FDP 2018 zurück ins Maximilianeum gebracht.

„Den Landkreis kennenlernen“

Er möchte nun nach eigenen Worten „in den nächsten Monaten den gesamten Landkreis mit seinen Facetten kennenlernen“. In den vergangenen Wochen habe er sich bereits „sehr intensiv mit der Region beschäftigt“ und viele Gespräche geführt. Sein Fazit: „Ich bin sehr begeistert und überzeugt, dass Freising eine liberale Stimme im Landtag verdient hat – deshalb habe ich mich für eine Kandidatur hier vor Ort überzeugen lassen. Bei zahlreichen Terminen in allen Ecken möchte ich viele Landkreisbürger kennenlernen.“

Gast bei BR-Radtour

Den Anfang macht Markwort nächste Woche am Dienstag bei der Zieleinfahrt der BR-Radltour und am Freitag bei der Sommertour der Landtagsfraktion auf dem Marienplatz. er ein Anliegen hat, könne sich schon jetzt an ihn und das Team wenden.

Die Bezirkstags-Kandidatin

Für den Bezirkstag nominiert der FDP-Kreisvorstand die 28-jährige Frauke-Sophie Nieskens aus Freising. Die Rechtsanwältin ist laut FDP-Mitteilung in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und zum Studium nach Bayern gezogen. Nach einem Aufenthalt in München lebt sie nun in der Domstadt. Seit einem Monat ist sie Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen.

„Durch mein Studium und das Referendariat bin ich sehr viel in Oberbayern rumgekommen und habe die Region lieben gelernt. Im Bezirkstag möchte ich besonders die Themen Soziales und Gesundheit vorantreiben. Als Rechtsanwältin möchte ich mit meiner juristischen Expertise Spielräume ausloten, um das Beste für den Bezirk rauszuholen. Ebenso möchte ich die Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien ausbauen. Mehr gemeinsam, kein Gegeneinander – so kommen wir ans Ziel“, betonte Nieskens.



Die Aufstellungsversammlung wird laut FDP im September stattfinden. ft

