FDP stellt Jens Barschdorf als OB-Kandidat für Freising auf

Jetzt hat auch die FDP ihren Oberbürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 bekannt gegeben: Jens Barschdorf bewirbt sich um den Chefsessel im Freisinger Rathaus.

Freising– Jens Barschdorf geht neben demamtierenden OB Tobias Eschenbacher, Susanne Günther (Grüne) undPeter Warlimont (SPD) ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. „Ich fühle mich geehrt, dass man mir diese Aufgabe zutraut, und ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde, damit Freising einen liberalen Oberbürgermeister bekommt“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Zu wenig auf die Bedürfnisse der Bürger geachtet

Seiner Ansicht nach seien in den vergangenen Jahren zwar viele Projekte angegangen worden, jedoch habe man zu wenig auf die Bedürfnisse der Bürger geachtet. Dass in Freising die Gebühren für Familien, deren Kinder den ganzen Tag betreut werden müssen, weil die Eltern arbeiten müssen, erhöht worden sei, müsse sich ändern. Zugleich sei der Personalmangel gravierend. Diesem Problem sei nur mit guter Arbeitsatmosphäre und besserer Bezahlung entgegenzuwirken. Weitere Themen, die sich Barschdorf auf die Fahnen schreibt, sind ein „echtes Gesamtkonzept“, bei dem „Wohnen und Gewerbe ineinandergreift und Flächen sinnvoll eingesetzt werden“. Zudem will er sich in puncto Innenstadtumbau für ein besseres Miteinander von Stadt und Bürgern einsetzen.

Stadt als „echter Dienstleister“

Als OB möchte Barschdorf die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bürgern stärken und dass sie „sich als echter Dienstleister“ versteht. „Dazu gehören bessere Informationen aus dem Stadtrat, aber eben auch, dass Bürgeranliegen höchste Priorität haben, statt sie als Bittsteller zu sehen.“

Kreisvorsitzender Martin Alberti unterstützt Barschdorfs Kandidatur: „Ich freue mich, dass wir auch in der größten Stadt des Landkreises einen Kandidaten um das höchste Amt ins Rennen schicken können.“ ft

