Fehlzeiten durch Corona haben sich in Freising vervierfacht

Die Nase läuft. Zur Omikron Infektionswelle kam auch noch eine Erkältungswelle. © Maurizio Gambarini/picture alliance/dpa

Der DAK-Gesundheitsreport für die Flughafenregion birgt Brisantes: einen hohen Krankenstand im ersten Halbjahr, darunter viele psychische Erkrankungen.

Freising/Erding – Die Omikron-Variante, Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen und eine Erkältungswelle haben der Flughafenregion einen rekordverdächtigen Krankenstand beschert. Stark zugenommen haben vor allem psychische Erkrankungen – das zeigt der DAK-Gesundheitsreport für die Flughafenregion.

Im ersten Halbjahr 2022 hatten Erwerbstätige in den Landkreisen Erding und Freising deutlich mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Der Krankenstand in der Region lag bei 3,9 Prozent und damit um fast ein Drittel über dem Niveau des ersten Halbjahrs 2021. Das bedeutet laut DAK, dass an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 39 von 1000 DAK-Versicherten krankgeschrieben waren.

Durch die Lockerungen der Schutzmaßnahmen entwickelte sich eine Erkältungswelle

Im Januar gab es im Vergleich zum Vorjahr den größten Anstieg (plus 82 Prozent). Verantwortlich für die Zunahme der Fehltage in den Landkreisen Erding und Freising waren vor allem Erkältungen. Bis Ende Juni kamen in der Region auf 100 DAK-Versicherte insgesamt 107 Fehltage aufgrund von Atemwegsproblemen – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum 2021 (25 Tage). „Parallel zu den Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen im März 2022 konnte sich eine ausgeprägte Erkältungswelle entwickeln.

Sie wurde dazu noch von der hochansteckenden Omikron-Variante begleitet“, kommentiert Philipp Diwo von der DAK-Gesundheit in Freising die Ergebnisse. Die Fehltage aufgrund von Corona seien um das Vierfache gestiegen: Statistisch gesehen kamen auf 100 DAK-Versicherte fast 78 Corona-Fehltage, 60 Tage mehr als im 1. Halbjahr 2021.

Vor allem langwierige psychische Erkrankungen nahmen zu

Der DAK-Gesundheitsreport für die Flughafen-Region zeigt zudem den Anteil der wichtigsten Krankheitsgruppen am gesamten Krankenstand: Die meisten Fehltage des ersten Halbjahrs 2022 gingen auf das Konto der psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Anpassungs- oder Angststörungen. Die Anzahl der Fehltage in diesem Bereich stieg um fast ein Fünftel auf 112 Tage je 100 DAK-versicherte Beschäftigte an. „Gerade psychisch belastete Menschen waren während der Krise oft über auffällig lange Zeiträume krankgeschrieben. Besorgniserregend ist, dass bei vielen die Erkrankung in den aktuellen Krisenzeiten langwieriger wird“, sagt Diwo.

An zweiter Stelle des Rankings folgten Verletzungen, bei denen die Fehlzeiten um mehr als ein Drittel angestiegen sind. Auf dem dritten Platz landeten die Atemwegserkrankungen. Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenleiden belegten Platz drei der häufigsten Krankheitsursachen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es in dieser Erkrankungsgruppe 102 Fehltage je 100 DAK-versicherte Beschäftigte – ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum.

Angesichts der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise sieht die DAK die Firmen vor großen Herausforderungen. „Damit in dieser Situation gesundes Arbeiten gelingen kann, ist Betriebliches Gesundheitsmanagement wichtiger denn je“, sagt Diwo.

