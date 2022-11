Feiern in der Freisinger Innenstadt erlaubt – aber bitte geregelt

Von: Andreas Beschorner

Ein dreitägiges Straßenfest auf der Oberen Hauptstraße hatte das Furtner-Team im Mai auf die Beine gestellt. Für Veranstaltungen dieser Art in der Altstadt gibt es künftig Richtlinien für die Freisinger Wirte. © Archiv: Lehmann

Dem Freisinger Finanzausschuss hat die Verwaltung einen Richtlinienkatalog für Wirte vorgestellt: Er regelt das Feiern in der Innenstadt.

Freising – Der Innenstadtumbau schreitet voran, immer mehr Flächen in der Altstadt können wieder genutzt werden. Gleichzeitig scheint – gerade in den warmen Monaten – die größte Gefahr durch Corona gebannt. Die Folge: Schon im vergangenen Jahr wurden von Gastronomen viele kleinere und größere Veranstaltungen im Freien angezeigt. Als Konsequenz daraus wurde die Verwaltung beauftragt, Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für solche anzeige- und genehmigungspflichtige Veranstaltungen zu erarbeiten. Das ist nun geschehen, der Finanzausschuss hat die Vorschläge abgesegnet.

Das Merkblatt

Und die Richtlinien, die per Merkblatt an die Gastronomen übermittelt werden, sind nicht einfach. Geregelt wird zum einen der allgemeine Antrag auf Betrieb einer Freischankfläche: Eine Sondernutzungserlaubnis ist laut Richtlinien nur dann möglich, wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden. Es muss in der Regel eine Restgehwegbreite von zwei Meter vorhanden sein. Freischankflächen bis 40 Quadratmeter sind baurechtlich verfahrensfrei, Freischankflächen, die größer sind, aber nur einmalig und für maximal drei Monate beantragt werden, lösen keine baurechtliche Genehmigungspflicht aus. Auch diese werden im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis beurteilt. Freischankflächen, die größer als 40 Quadratmeter für mehr als drei Monate beziehungsweise für eine wiederkehrende Nutzung beantragt werden, sind hingegen baugenehmigungspflichtig. Für Musikdarbietungen und Veranstaltungen auf der Freischankfläche gilt die Sperrzeitverordnung der Stadt Freising: Musikdarbietungen müssen um 22 Uhr beendet sein und dürfen nicht verstärkt werden.

Der Handlungsspielraum

Und selbstverständlich sind die gesetzlichen Grenzwerte bei den Lärmimmissionen einzuhalten. Fazit: Für die Verwaltung ergebe sich aufgrund der anzuwendenden gesetzlichen Normen nur ein sehr eingeschränkter Handlungsspielraum, der eigentlich gar keiner Verwaltungsrichtlinien bedürfe und im Gesetz geregelt sei. OB Tobias Eschenbacher hat das bestätigt: Die Infos auf dem Merkblatt seien gängiges Recht und entsprächen dem, was bisher schon praktiziert worden sei.

FSM-Stadtrat Reinhard Fiedler hat allerdings darauf hingewiesen, dass es ja durchaus gewünscht sei, dass nach dem Innenstadtumbau „auch was los ist“. Diese Absicht sehe er durch die komplizierten Regelungen und Verfahren in gewisser Weise untergraben.