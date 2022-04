Kinder werden Monsterforscher: Freising informiert über neues Spielbus- und Ferienprogramm

Präsentierten das Spielbus-Programm: Hinten: Hannes Dittmann, Diana Küchler und Gaby Dworsky. Vorne: Stefan Memmler und OB Tobias Eschenbacher (alle v. l.). © Lehmann

Die Freisinger Kinder begeben sich auf Monstersuche: Das Sebaldhaus und die Stadtjugendpflege stellen ein gruseliges Ferienprogramm auf die Beine.

Freising – In der Domstadt wird demnächst das Monsterzähmen leicht gemacht. Kein Wunder, denn nach zwei Jahren Corona-Pause ist der Spielbus der Stadtjugendpflege Freising wieder unterwegs – dieses Mal als gruselige Monsterforschungszentrale.

Insgesamt werden sechs Spielplätze in der Stadt angefahren, um sich mit den Freisinger Kindern auf die Suche nach dem geheimnisvollen magischen dritten Auge zu begeben. Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher den Monsterforschern der Domstadt einen Besuch abgestattet. Dieses magische dritte Auge, klärt Gabi Dworsky vom Sebaldhaus auf FT-Nachfrage, sei nämlich dringend nötig, um die Monster überhaupt sehen zu können. Und auch sonst haben Dworsky, Sabine Püffel, Diana Küchler und Hannes Dittmann vom Sebaldhaus zusammen mit Stefan Memmler von der Stadtjugendpflege keinerlei Mühen gescheut, um dem Nachwuchs ein ambitioniertes und äußerst liebevolles Programm bieten zu können.

Spielbusaktionen kostenlos und ohne Anmeldung - erster Halt am Spielplatz Obervellacher Straße

Da gibt es Kurse wie „Monsterwissen leicht gemacht“ und „Schreck lass nach“, ein innovatives Fotostudio an Bord, in dem sich die Kids zu Monstern verwandeln können, wie auch ein Küchenstudio, in dem süße Krümelmonster gebacken werden. Bevor sich dann die Monsterforschungszentrale nach einer Woche wieder auf den Weg zum nächsten Spielplatz macht, gibt es natürlich noch eine große Monsterparty mit Erschrecker-Diplom und Jahrmarkt.

Das Programm richtet sich dabei an die Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen. Die Spielbusaktionen sind kostenlos und benötigen keine Anmeldung. Wichtig: Auch bei schlechtem Wetter ist der Bus natürlich unterwegs, allerdings wird dann das Angebot ein wenig reduziert. Da unter anderem mit Farben und Ton gearbeitet wird, sollen die Kids am besten alte Kleidung mitbringen, außerdem Getränke. Den ersten Halt macht der Spielbus von 25. bis 29. April am Spielplatz Obervellacher Straße.

Was das Sebaldhaus-Team auch auf die Beine gestellt hat, ist ein umfangreiches Pfingstferienprogramm mit Filmstudio und Ausstellungen von 7. bis 17. Juni – hier ist allerdings eine Anmeldung ab dem 9. Mai unter www.freising.de/ferienprogramm nötig. Weitere Infos zum Spielbus und den Fahrplan gibt’s unter www.juz-spielbus.de.

Richard Lorenz

