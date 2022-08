Festlicher Abschied für leistungsstarke Jahrgänge an der Paul-Gerhard-Schule in Freising

Sie haben alle ihren Quali geschafft: Klassenleiterin Ljljana Dzaleta (6. v. r.) war mächtig stolz auf ihre Absvolventinnen und Absolventen, die alle mit guten Leistungen glänzten. © Schule

Lobende Worte, eine launige Rede und gute Wünsche gab es bei der Verabschiedung der Abschlussschüler an der Paul-Gerhard-Schule in Freising.

Freising – Vor kurzem wurden die neunten Klassen der Paul-Gerhardt-Schule sowie der M 10 a verabschiedet. Beide Male gab es einen besonders festlichen Rahmen für die Zeugnisverleihung.

9. Klassen

Schulleiter Simon Pelczer lobte insbesondere die positive Entwicklung der Schüler und Schülerinnen aus den Neunten. Dass der Jahrgang coronabedingt besonders viel Flexibilität und Selbstständigkeit beweisen musste, betonte Klassenleiterin Ljiljana Dzaleta: „Trotz aller Turbulenzen haben alle 15 Schüler und Schülerinnen, die zur Quali-Prüfung angetreten sind, diese auch bestanden.“ Diese Quote sei nicht selbstverständlich und mache alle Beteiligten „mächtig stolz“.

Der Klassensprecher Marcel Bierwirth hielt eine launige Rede, die viele zum Schmunzeln und Lachen brachte. Zudem bedankte er sich bei den Lehrkräften, der Schulleitung und seinen Mitschülern und Mitschülerinnen für den besonderen Zusammenhalt. Mit den Worten „Finde Freunde, die dich dein Leben lang begleiten. Tanze, bis dir die Füße weh tun. Habe Mut, Neues zu probieren und glaube immer an Dich“ wurden die Absolventen entlassen.

M 10 a

Im Grünen Hof feierten die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Paul-Gerhardt-Schule ihre Entlassung und feierten ihren erworbenen Mittleren Schulabschluss. Unter den 20 Absolventen ragten besonders Johannes Dietrich (1,22), Sara Drkic (1,44) und Samuel Wimmer (1,44) hervor, die vom Elternbeirat ebenso wie die restlichen Schüler mit einer Rose bedacht wurden und zusätzlich noch ein kleines Präsent erhielten.

Gratulation: Klassenleiter Armin Ismaier (l.) und Rektor Simon Pelczer (dahinter) verabschiedeten sich von der Klasse M 10 a: Renata Arevaio Apolo, Art Buzaku, Johannes Dietrich, Sara Drkic, Christoph Goebel, Laura Hellriegel, Johanna Kilian, Neira Korlat, Alexander Kring, Leon Küpers, Ioana-Luciana Miesnita, Linda Näb, Raffael Rankl, Szende Sárkány, Adrian Selbert, Kai Stähler, Alan Traupel, Samuel Wimmer, Erik Wolf und Josephine Zanner. Foto: Lehmann © Lehmann

Rektor Simon Pelczer betonte in seiner Rede, dass nicht alles Erlernte lebensnotwendig sei, aber dass sich allerdings mit den angeeigneten Schlüsselkompetenzen, wie etwa Pünktlichkeit und Durchhaltevermögen, so manche Tür im späteren Leben öffnen ließe. Klassenleiter Armin Ismaier verwies auf die gezeigten sozialen Fähigkeiten seines sehr leistungsstarken Jahrgangs, der jeden noch so speziellen Neuankömmling Mensch sein ließe und jeden akzeptiere, wie er eben sei. Auf diesen starken Zusammenhalt spielten auch die beiden Klassensprecher Raffael Rankl und Sara Drkic an.

Abgerundet wurde die Feier durch eine amüsant kommentierte bildhafte Präsentation des Schuljahres und der Abschlussfahrt nach Wien durch die Schülersprecherin Josephine Zanner und einem leckeren Abendessen, ehe die Schulabgänger zu einer individuell gewählten Einlaufmusik ihre heiß ersehnten Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen konnten. ft

