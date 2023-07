Neuer Festwirt verrät: Freisinger Kultband Dolce Vita hört auf

Auf der Zielgeraden: Die Showband Dolce Vita auf Abschiedstour. Der letzte Auftritt laut ihrer Homepage ist am 2. Oktober in Nandlstadt. © Lehmann

Der neue Freisinger Festwirt hat die Showband Dolce Vita traditionell für den Volksfestdienstag gebucht. Doch Jochen Mörz hatte auch eine schlechte Nachricht: Die Band hört auf.

Freising – Zuerst die gute Nachricht für alle Fans von Dolce Vita: Die Showband tritt auch 2023 wieder am Volksfestdienstag in Freising auf. Das hat Tradition, daran hält auch der neue Festwirt fest. Die schlechte folgte bei der OB-Pressekonferenz am Montag auf dem Fuß. Wie Festwirt Jochen Mörz bekanntgab, wird es der letzte Auftritt der beliebten Band in Freising sein. Denn, wie er es kurz und knapp formulierte: „Die hören auf.“

Und tatsächlich ist beim Blick auf die Homepage der Band, die eigentlich Jahre im Voraus ausgebucht ist, unter der Rubrik „Termine“ nach dem Auftritt am 2. Oktober beim Hopfenfest in Nandlstadt Schluss. Unter der Kategorie „Vorschau auf 2024“ ist kein einziger Termin vermerkt.

Showband Dolce Vita: Aus nach 39 Jahren

Seit der Gründung im Jahr 1984 steht hinter dem Bandnamen Dolce Vita das Musikerquintett Gerd Schmitt, Dieter Aigner, Rudi Cornelissen, Michael Riedmaier und Hans Riedmaier. Und damit steht der Name auch für Beständigkeit: Bis zum heutigen Tag spielt die Band in Originalbesetzung. Dabei bringen die fünf mit ihrer Show jedes Festzelt zum Kochen und die Gäste generationenübergreifend auf die Bierbänke, waren im Fasching ein Gute-Laune-Garant, spielen zudem auf Hochzeiten und unzähligen anderen großen Festen – und das seit mittlerweile 39 Jahren.

Und dabei ist es nicht nur die Bühnenshow, die Dolce Vita auszeichnet. Die fünf Musiker spielen ihre Cover stets auf höchstem musikalischem Niveau, stehen dabei während eines Abends als Queen ebenso auf der Bühne wie als Kiss oder liefern als Rocky Horror Show oder Lady Gaga ab. Und auch, wenn aktuell über die Gründe der Auflösung nichts Näheres bekannt ist, steht eines fest: Dolce Vita wird eine Lücke hinterlassen. (as/zz)