Feuerwehr mahnt an: „Kreis Freising braucht ein Katastrophenschutz-Zentrum“

Von: Andrea Hermann

Das jährliche Blaulichtgespräch mit Staatsminister Florian Herrmann (M.) nutzten (v. l.) Helmut Schmid, Manfred Danner, Roman Bittrich und Oliver Sturde, um Anliegen der Feuerwehr vorzubringen und Probleme anzusprechen. Foto: Lehmann © Lehmann

Blaulichtgespräch, Teil II: Staatsminister Florian Herrmann hatte dieses Mal die Feuerwehr zum Austausch gebeten. Die Verantwortlichen mahnten Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen an.

Freising – Die zwei heftigen Unwetter in den vergangenen Tagen haben laut Kreisbrandrat Manfred Danner erneut gezeigt: Der Landkreis braucht ein zentrales Lager für das Material der Hilfsorganisationen. Und deshalb warb er beim Blaulichtgespräch am Dienstag mit Staatsminister Florian Herrmann einmal mehr für das anvisierte Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum im Landkreis. Es war ein Thema von vielen, das die Vertreter der Feuerwehren ansprachen.

Ein zentrales Lager für die Helfer

Jedes Jahr nimmt sich Staatsminister Florian Herrmann Zeit für ein Gespräch mit den Blaulichtorganisationen. Nach der Polizei war am Dienstag also die Feuerwehr dran. Ein wichtiges Anliegen der Floriansjünger: Der Landkreis braucht dringend ein Katastrophenschutzzentrum. Denn nicht nur die Katastrophenschutz-Einsätze würden mehr, sondern auch das Material. Jüngstes Beispiel: Bei den Unwettern der vergangenen Tage habe man sehr kurzfristig 4000 gefüllte Sandsäcke in Tegernbach benötigt. Diese und mehr halte man auch vor, so Danner, allerdings im ganzen Landkreis verteilt – etwa in Moosburg, Au, Hallbergmoos, Eching und beim THW. Ähnlich sehe es mit den Notdächern aus, von denen man am Samstag 16 Stück nach Bad Bayersoien ausgeliefert habe. Auch die waren im Landkreis eingelagert. „Der Landkreis hat viele Sachen, aber alle verteilt“, so Danner. Wenn man ein zentrales Lager hätte, würde alles einfacher und schneller funktionieren – und man müsste nicht alles im Landkreis „zusammensuchen“.

Der Freistaat plant für jeden Regierungsbezirk ein Katastrophenschutzlager. Eines davon könnte auf dem ehemaligen Kammermüllerhof in Flughafennähe entstehen, so Danners Wunsch. Auf der 25 000 Quadratmeter großen Fläche könnten eine Lager- und eine Fahrzeughalle, eine Übungshalle, eine Parkgarage und Freiflächen entstehen. Geschätzte Kosten inklusive Übungshalle und Parkdeck: gut 33 Millionen Euro.

Dass das Zentrum auch für die Ausbildung und Übungen hervorragend genutzt werden könnte, betonte der Kreisbrandrat. Herrmann erkannte die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung im Landkreis – und auch für den Freistaat Bayern. Er versprach: „Ich werde mich dahinterklemmen und Werbung machen für den Standort Freising.“

1500 Einsätze für die First Responder

Was die Einsätze allgemein betrifft, betonte Kreisbrandrat Manfred Danner im Beisein von Kreisbrandinspektor Helmut Schmid, Stadtbrandinspektor Oliver Sturde und Kreisjugendwart Roman Bittrich, dass „die schweren Einsätze weniger geworden sind, dafür die Hausmeister-Tätigkeiten gestiegen sind“. Hinzu kommen viele Einsätze, bei denen man den Rettungsdienst unterstützt. So hätten die First Responder im Landkreis im vergangenen Jahr rund 1500 Einsätze gehabt, bei denen sie den Rettungsdienst unterstützt hätten – „wenn der Rettungsdienst mehr als zehn Kilometer und der Notarzt mehr als fünf Kilometer weg ist“, erklärte Danner. Meist würden die Ersthelfer, die eine 80 Stunden umfassende Zusatz-Ausbildung haben, bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen alarmiert. „Das ist schon ein Aufwand, wenn man das macht“, so Bittrich. Und es kommt zu den eigentlichen Aufgaben „oben drauf“. Für Danner bedeuten die Einsätze nicht nur mehr Arbeit für die Feuerwehr, sondern auch eine „Lücke im Rettungsdienst“. Hier sei seiner Meinung nach dringend Handlungsbedarf seitens der Krankenkassen geboten.

Handy-Alarmierung bereitet Probleme

„Erfreulich“ war für Herrmann zu hören, dass die Fehlalarme weniger geworden sind. Dafür bereite die neue Handy-Alarmierung immer mehr Probleme, so Danner. Der automatische Notruf, der von einem Handy abgesetzt werde, wenn dieses durch einen Unfall, Sturz oder einfach beim Herunterfallen eine Erschütterung erfährt, führe immer öfter zu Einsätzen, die oft keine sind. Wenn von den Handy-Besitzern keine Rückmeldung über die sich aufbauende Sprechverbindung komme, dass alles in Ordnung ist, werde der Alarm ausgelöst, sagte Danner. Dem könne man nur entgegenwirken, wenn die Funktion „richtig bedient wird“.

Langes Warten auf die Abschleppdienste

Ein weiteres Problem, das die Feuerwehr-Vertreter ansprachen: die teils langen Wartezeiten auf Abschleppdienste nach Unfällen etwa auf den Autobahnen. Die Abschleppdienste würden über die Leitstelle der Polizei angefordert, erklärte Schmid. Das Problem: Die Disponenten müssten bei der Bestellung der Abschleppdienste durchwechseln, damit alle Unternehmen gleichberechtigt zum Einsatz kommen. Und das führe oft zu langen Wartezeiten, wenn das Unternehmen von weiter weg verständigt würde. Danners Bitte an Herrmann: Er möge doch beim Innenministerium mal „nachfragen, ob man das beschleunigen kann“. Das würde auch die Stau-Zeiten auf den Straßen verkürzen.