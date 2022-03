Feuerwehren holen Hilfsgüter aus Möbelhäusern - Navis e.V. hilft bei der Logistik von Sachspenden aus

Von: Armin Forster

Rote Lkw statt Privatautos: Die Warenausgabe dieses Möbelhauses war am Dienstag kurzzeitig fest in der Hand von Feuerwehrleuten. © FW

Mit starkem Einsatz beteiligen sich Ehrenamtliche im Landkreis Freising aktuell an der Unterstützung für Ukrainer. Nun gab es zwei weitere ganz spezielle Aktionen.

Landkreis – So manche Kundschaft dürfte der Anblick ziemlich verwundert haben: Zahlreiche Warenausgaben von Möbelhäusern im Landkreis Freising waren am Dienstag durch Feuerwehrautos blockiert. Im Hintergrund herrschte ein eifriges Gewusel an uniformierten Kräften. Und das nicht etwa, weil es dort gebrannt hatte, sondern weil sich die Ehrenamtlichen im Einsatz für notleidende Ukrainer befanden.

Feuerwehrleute transportieren Betten für Landkreis-Flüchtlingsheime

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nandlstadt, Au, Moosburg und Freising unterstützten nach einer entsprechenden Aufforderung die Koordinierungsgruppe Ukraine des Landratsamts dabei mit ihren Transportkapazitäten. Denn inzwischen werden an mehreren Standorten im Landkreis Notunterkünfte vorbereitet – wofür es natürlich unter anderem Betten, Lattenroste und Matratzen braucht. Insgesamt 150 dieser Garnituren wurden zu einem Lagerplatz in Zolling gefahren, von wo aus die Güter dann je nach Bedarf verteilt werden.

Ein ähnliches Bild ergab sich am Dienstagnachmittag auch an der Moosburger Bahnhofstraße, auf dem Platz vor dem Lager der Hilfsorganisation Navis. Auch dort parkten reihenweise Feuerwehr-Lkw und es wurde ebenfalls fleißig verladen. Diesmal handelte es sich bei der Ware jedoch um Sachspenden, die in den vergangenen Tagen zusammengetragen worden waren. „Viele Feuerwehren haben für die Ukraine gesammelt und wollten die Sachspenden an den Flughafenverein übergeben“, berichtete Wolfgang Wagner von Navis am Mittwoch unserer Zeitung. „Leider ist dort aber das Lager voll, weshalb unsere Feuerwehrler wieder frustriert abziehen mussten.“

Moosburger Hilfsorganisation Navis organisiert bei Vermieter Lagerfläche

Auf Nachfrage von Kreisbrandrat Manfred Danner nach vorübergehenden Lagerkapazitäten war Wagner dann beim Moosburger Modehaus Heilingbrunner vorstellig geworden, in dessen Lager an der Bahnhofstraße Navis seit Jahren das eigene Equipment untergestellt hat. „Wir haben dort eigentlich nur eine Etage gemietet“, erklärte Wagner, „doch die Firma hat uns spontan weitere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.“

Zwei Helfer vereint: Auf Anfrage von Kreisbrandrat Manfred Danner (l.) konnten zahlreiche Feuerwehren bei der Moosburger Hilfsorganisation Navis Sachspenden zwischenlagern. Wolfgang Wagner zeigte sich sichtlich erfreut, dass Navis einen Beitrag leisten konnte. © Albrecht

Und so wurden von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Marzling, Mauern und Hohenkammer sowie der Werksfeuerwehr Weihenstephan unzählige Paletten verladen, auf denen sich kistenweise Lebensmittel, Hygieneartikel, Babybedarf, Schlafsäcke und Decken sowie weitere Sachspenden befanden. Für den Mittwoch hatten sich außerdem Lieferungen der Wehren aus Paunzhausen und Freising angekündigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.