Feuerwehren im Landkreis Freising schlagen Alarm: Ausbildung bleibt auf der Strecke

Von: Andreas Beschorner

Beim dritten Blaulichtgespräch: Die Kreisbrandinspektoren Helmut Baur und Helmut Schmid, Staatsminister Florian Herrmann, Kreisbrandinspektor Andreas Müller und Kreisbrandrat Manfred Danner (v. l.). © Beschorner

Sie schilderten Staatsminister Florian Herrmann ihre Situation: Die Vertreter der Kreisbrandinspektion sprachen von Dauerbelastung, überfüllten Lehrgängen und anderen Belastungen.

Freising – Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren das beherrschende Thema beim abschließenden „Blaulichtgespräch“ von Staatsminister Florian Herrmann mit den Führungskräften der Kreisbrandinspektion. Denn nicht nur für die Einsätze hatte Corona Konsequenzen, sondern auch für die Ausbildung und Lehrgänge der Floriansjünger. Und dann sind da auch noch die Folgen der Ukraine-Krise, die die „ständige Dauerbelastung“ fortsetzen, wie Herrmann sagte.

Lehrgänge ausgefallen

Fast zwei Jahre lang mussten Lehrgänge an der Feuerwehrschule in Geretsried ausfallen, schilderte Kreisbrandrat Manfred Danner die Lage. Es gebe einen „Stau“, der auch deshalb nur schwer zu beseitigen sei, weil an der Feuerwehrschule Personal fehle.

Ganz besonders treffe das den ABC-Zug des Landkreises, berichtete Kreisbrandinspektor Helmut Schmid: Sei man früher turnusgemäß einmal pro Jahr in Geretsried gewesen, um sich fortzubilden, so sei dort inzwischen ein Losverfahren eingeführt worden. Die Folge: In den vergangenen zwei Jahren seien die ABC-Kräfte des Landkreises nicht zum Zug gekommen. „Wir brauchen da eine andere Lösung“, so sein dringender Appell und seine Bitte an Staatsminister Florian Herrmann.

Positive Effekte

Doch Corona habe auch positive Effekte gehabt, schilderte Danner. So seien die Einsatzzahlen um rund 30 Prozent zurückgegangen. Vor allem die Zahl der Verkehrsunfälle habe abgenommen, weil weniger Menschen unterwegs gewesen seien.

Die derzeit hohen Spritpreise dürften dazu führen, dass die Pkw-Lenker auf Autobahnen langsamer fahren, was ebenfalls weniger Unfälle zur Folge habe. Außerdem: Weil viele Arbeitnehmer im Homeoffice geblieben seien, hätten auch mehr Feuerwehrleute für Einsätze tagsüber zur Verfügung gestanden. „Das hat uns in die Karten gespielt“, sagte Danner.

Und noch ein Punkt: Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine – die Bewältigung dieser Herausforderungen habe dazu geführt, dass die Hilfsorganisationen im Landkreis noch enger zusammenarbeiten. Das habe sich nicht zuletzt auch bei dem Großbrand in Eggertshofen gezeigt, betonten die drei Kreisbrandinspektoren Helmut Baur, Helmut Schmid und Andreas Müller. Besonders nützlich sei die „Drohnengruppe“ der Kreisbrandinspektion Freising gewesen, mit deren Hilfe man nicht nur die Schadenslage exakt erkunden, sondern auch die ausgetretenen Schadstoffe messen könne.

Das neue Zentrum

Ein anderes wichtiges Anliegen (nicht nur) der Feuerwehr ist auch das geplante Katastrophenschutzzentrum des Landkreises westlich des Flughafens: Derzeit werde die Ausschreibung für das Projekt vorbereitet, berichtete Danner. Geschätzte Kosten: 33 Millionen Euro. Und auch wenn das Herrmann „nicht besonders hoch“ vorkam, wäre laut Danner eine Förderung durch den Freistaat doch sinnvoll, die über die 68 000 Euro pro Stellplatz für eine FFW-Fahrzeug hinausgehe. Am Ende konnte Herrmann als Fazit ziehen: „Das klingt alles nach viel und nach guter Arbeit.“

