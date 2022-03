Zwei Gefahrstoffeinsätze halten Freisinger Feuerwehr in Atem

Von: Wolfgang Schnetz

Der Gefahrstoffmelder im Stickstofflager eines Gewerbebetriebs am Clemensängerring hatte ausgelöst. Auch dort war die FFW Freising im Einsatz. © Lehmann

Gleich zwei Mal hintereinander wurden die Einsatzkräfte zu Gefahrstoffeinsätzen im Stadtgebiet gerufen. Beide Male gingen glimpflich ab.

Freising - Gegen 12.10 Uhr forderte am Donnerstag die Werkfeuerwehr Weihenstephan Unterstützung bei einem Gefahrgutaustritt in einem Gebäude der TU an der Langen Point an. Beide Freisinger Feuerwachen-Teams und die Gefahrguteinheit des Landkreises machten sich auf den Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei einem Tankvorgang einige Liter Chlorwasserstoff ausgetreten waren. Die Lage konnte von den Kräften der Werkfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Gefahrstoff wurde gebunden und das Gebäude gelüftet. Ein Eingreifen der Feuerwehr Freising war nicht mehr erforderlich.“

Gefahrstoffmelder

Um 16.28 Uhr war bereits der nächste Alarm: Ein Gefahrstoffmelder im Stickstofflager eines Gewerbebetriebs am Clemensängerring hatte ausgelöst. Wöhrl: „Wieder machten sich beide Feuerwachen auf den Weg. Das Gebäude war beim Eintreffen der Wehr bereits geräumt. Eine erste Messung durch einen Atemschutztrupp ergab keine erhöhten Werte. Mit einem Spezial-Messgerät der ABC-Erkundungseinheit des Landkreises wurde das Messergebnis bestätigt und der Bereich wieder freigegeben. Bei beiden Einsätzen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Insgesamt waren jeweils rund 30 Freisinger Feuerwehrleute ausgerückt.“

Schon morgens gab‘s Arbeit

Bereits am Donnerstagmorgen rückte die Feuerwache 1 zudem zu einer dringenden Wohnungsöffnung in die Landshuter Straße und zu einem Wasserschaden in die Fischergasse aus.

