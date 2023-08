FFW-Zentrum in Freising: Planer lassen nichts anbrennen

Von: Andreas Beschorner

Drei Gebäude gruppieren sich um einen Hof. Fahrzeug- und Übungshalle bilden eine markante Fassade. Die Übungshalle mit aufsteigendem Dach sorge laut Architekten für starke Fernwirkung. © Visualisierung: Bogevischs Büro

Das Feuerwehrausbildungs- und Katastrophenzentrum in Zolling platzt aus allen Nähten. Hinter dem neuen Standort stehen viele Fragezeichen.

Freising – Dass der Landkreis Freising ein neues Feuerwehrausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum braucht, steht außer Frage. Die bestehende Anlage auf dem Gelände des Landkreisbauhofs in Zolling ist an ihre Grenzen gestoßen, weshalb man seit Längerem das Areal des ehemaligen Kammermüllerhofs als neuen Standort ins Auge gefasst hat. Doch auch wenn nach über einem Jahr jetzt im Kreisausschuss eine überarbeitete Machbarkeitsstudie vorgestellt wurde, stehen noch Fragezeichen hinter dem Projekt. Im Mai 2022 war „Bogevischs Büro“ aus München vor den Kreisräten erschienen und hatte erste Überlegungen zu dem Projekt erläutert. Jetzt, nachdem der Freisinger Stadtrat als Genehmigungsbehörde eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans in Aussicht gestellt hatte, waren die Planer wieder im Kreisausschuss zu Gast, um ihre Pläne vorzustellen.

Realisierung in drei Abschnitten

Unter mehreren Varianten hatte man sich für diejenige entschieden, die in drei Bauabschnitten realisiert werden könne und bei der das Projekt am Ende auf dem rund 25 000 Quadratmeter großen Areal über eine Fahrzeughalle, ein Gebäude für die Feuerwehrausbildung und den Katastrophenschutz, eine Übungshalle, eine Parkgarage und über Freiflächen verfüge. Da sollen sich drei Gebäude im südlichen Bereich um einen gemeinsamen Hof gruppieren, Fahrzeug- und Übungshalle bilden eine markante Fassade, die Übungshalle mit ihrem aufsteigenden Dach führe zu einer starken Fernwirkung, so die Grundzüge der Planung. Die vom Büro vorgelegte Grobkostenschätzung für alle drei Bauabschnitte an der Kreuzung Freisinger Allee/Bundesstraße B301 endete bei 33,7 Millionen Euro – wovon 26,5 Millionen auf den ersten Bauabschnitt und je 3,6 Millionen auf die Übungshalle und die Parkgarage entfallen. Soweit die Machbarkeitsstudie.

Einnahmen generieren

Die angesichts der Kosten aufkommende Frage, ob es ein Projekt in dieser Größe wirklich brauche, beantwortete der Kreisbrandrat Manfred Danner eindeutig mit einem Ja. Man benötige, wie sich nicht zuletzt während der Corona-Krise gezeigt habe, Lagermöglichkeiten und vor allem eine Anlage, auf der man nicht nur wie bisher am Wochenende, sondern auch an Werktagen Übungen und Ausbildungen abhalten könne. Zudem sei eine Anlage dieser Größe auch geeignet, sie an Feuerwehren aus anderen Landkreisen oder an Werksfeuerwehren zu vermieten und so Einnahmen zu generieren.

Das Problem: Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Flughafen München Gesellschaft (FMG). Nachdem die FMG zunächst einer Verpachtung des gesamten Areals positiv gegenübergestanden hatte, hatte es im Mai 2022 geheißen, die FMG sei bereit, nur noch den westlichen Teil zu verpachten. Das hatte die Überarbeitung der Machbarkeitsstudie notwendig gemacht.

Verhandlungen mit der FMG aufnehmen

Die Kreisräte drängten nun darauf, dass Landrat Helmut Petz mit mehr Nachdruck in die Verhandlungen mit dem Flughafen einsteigen solle. Ein Satz aus der Präsentation ließ dabei aufhorchen: „Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie kann auch als Grundlage für die Findung alternativer Standorte dienen. Die räumliche Konstellation der einzelnen Baukörper ist somit unabhängig vom Kontext einsetzbar.“ Die Machbarkeitsstudie wurde einstimmig zur Kenntnis genommen, der Landrat ermächtigt, die weiteren Planungen in die Wege zu leiten.